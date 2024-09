V Izraeli začala generální stávka. Účelem je donutit vládu k příměří kvůli rukojmím

V Izraeli v pondělí začala generální stávka, jejímž cílem je přimět vládu k dohodě o příměří v Gaze a o propuštění rukojmích držených palestinským teroristickým hnutím Hamás od loňského října. Omezení se čekají v dopravě, zdravotnictví a dalších odvětvích, supermarkety budou otevřené, zavřená ale zůstanou některá velká obchodní centra, mnohé úřady a velké banky. Mezinárodní letiště u Tel Avivu se připojí ke stávce od 8:00 do 10:00 místního času (od 7:00 do 9:00 SELČ), příletů se to nedotkne, informuje server The Times of Israel (ToI).