Sesuv půdy v Norsku si vyžádal nejméně sedm obětí | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Tragédie v Norsku

V Norsku poznamenal vstup do nového roku tragický sesuv půdy, k němuž došlo den před silvestrem ve vesnici Ask na jihu země. V neděli odpoledne se záchranářům podařilo objevit už sedmou oběť neštěstí. Po dalších třech nezvěstných lidech se stále pátrá. Na místo o víkendu dorazil norský král Harald V. s rodinou, aby se setkal s tamními obyvateli a vyjádřil jim svou solidaritu. Jedná se o nejhorší sesuv půdy v moderních dějinách Norska. Táhl se v délce 700 metrů a šířce 300 metrů. Došlo během něj k destrukci devíti domů s více než třiceti byty. Zhruba tisíc lidí bylo nutné evakuovat.

Británii čeká zdražení potravin

Obyvatelé Velké Británie už v nadcházejících dnech zřejmě pocítí první dopady brexitu, tedy vystoupení svého státu z Evropské unie. Dovoz evropských potravin podle britské Food and Drink Federation letos zdraží o osm procent, to je v přepočtu asi o tři miliardy liber, tedy 88 miliard korun. Zákazníci v supermarketech tak mohou očekávat zvýšení cen některých jídel a nápojů. Spojené království nakupuje přibližně polovinu své roční spotřeby potravin v cizině. Kromě brexitu import v poslední době komplikuje také pandemie nemoci COVID-19.

Z trhů a burz

Americkým trhům se loni dařilo, evropským nikoli

Americké akcie navzdory koronavirové pandemii za celý uplynulý rok výrazně posílily. Index S&P 500 se zvýšil zhruba o šestnáct procent. Dow Jones zpevnil o sedm procent a Nasdaq přidal přes 43 procent, vůbec nejvíce od roku 2009. Evropské burzy se loni na směru neshodly. Zatímco třeba britský FTSE 100 zaznamenal nejprudší pokles od finanční krize v roce 2008, ztratil 14,3 procenta, německý DAX stoupl o 3,5 procenta. O 7,1 procenta oslabil francouzský CAC 40. Nejztrátovější byl v minulém roce španělský index IBEX 35. Ten přišel o více než patnáct procent.

Čínským těžařům hrozí vyřazení

Obchodní válka mezi dvěma největšími ekonomikami světa se nadále vyhrocuje. Poté, co byly minulý týden vyřazeny z obchodování na Wall Street tři největší čínské telekomunikační společnosti, by je v blízké budoucnosti mohly následovat také čínské ropné korporace. V největším ohrožení jsou akcie firem CNOOC Group a PetroChina. Tvrdí to agentura Bloomberg. Vyřazení čínských titulů z amerických burz nařídil dosluhující prezident USA Donald Trump. Peking v sobotu vzkázal, že se proti tomuto kroku bude bránit.

Tweet dne

Investoři, kteří sázejí na kryptoměny, se mohou v těchto dnech radovat. Bitcoin se v sobotu přehoupl přes rekordní hodnotu 34 tisíc dolarů. Podle některých analytiků ani to ale ještě není zdaleka vrchol a v prvním čtvrtletí nového roku může vystoupat až na 50 tisíc dolarů. Za celý minulý rok nejznámější kryptoměna zpevnila přibližně o 300 procent.

