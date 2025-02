V obchodních válkách nejsou žádní vítězové, prohlásila Čína. Přislíbila odpovědět na Trumpova cla

Čínská vláda kromě odsouzení kroku Trumpovy administrativy nechala otevřené dveře pro jednání s USA, které by mohlo zabránit prohlubujícímu se konfliktu. Reakce se zastavila těsně přes eskalací, která poznamenala obchodní vztahy mezi Čínou a USA v Trumpově prvním období v Bílém domu, napsala agentura Reuters. Dodala, že podání stížnosti u WTO by bylo do značné míry spíše symbolickým krokem, který Peking také podnikl proti clům uvalených Evropskou unií na čínské elektromobily.

Trump v sobotu podepsal nařízení o uvalení cla ve výši 25 procent na zboží dovážené z Kanady a Mexika a 10 procent nad rámec stávajících cel na dovoz z Číny. V případě Kanady učinily Spojené státy výjimku u dovozu energetických produktů, na které je uvaleno desetiprocentní clo. Cla vstoupí v platnost od úterý a budou platit do té doby, než Kanada, Mexiko a Čína pokročí v opatřeních proti pašování drogy fentanyl do Spojených států. Součástí nařízení je rovněž klauzule o dalším navýšení cel, pokud se některá z trojice zemí rozhodne přikročit k odvetným opatřením.

• Bára Holá/Jan Jedlička

„Čína je s těmito novými cly silně nespokojená a rozhodně se staví proti,“ uvedlo v prohlášení čínské ministerstvo obchodu. Ohlásilo, že přijme „odpovídající opatření k rozhodné ochraně čínských práv a zájmů“. Peking také podle ministerstva podá stížnost na Washington u Světové obchodní organizace, protože uvalení cel vážně porušuje pravidla WTO. Čínské ministerstvo obchodu v prohlášení vyzvalo USA, aby „se zapojily do upřímného dialogu a posílily spolupráci“.

„Fentanyl je americký problém,“ uvedlo čínské ministerstvo zahraničí a dodalo, že čínská strana v rozsáhlé protidrogové spolupráci s Američany dosáhla „pozoruhodných výsledků“.

Trump riskuje novou obchodní válku, která by podle ekonomů mohla zpomalit globální růst a znovu podnítit inflaci, napsala dříve agentura Reuters. Trump zavedením cel vůči třem hlavním obchodním partnerům USA, na které celkem připadá více než 40 procent dovozu do USA, obchodní válku rozpoutal, usoudila agentura AFP.

Během Trumpova prvního funkčního období vedly USA a Čína země od roku 2018 dlouhou obchodní válku, která poškodila obě ekonomiky, rozbouřila finanční trhy a zpomalila globální ekonomický růst. Částečně skončila až v lednu 2020 podpisem první části obchodní dohody. Od vypuknutí obchodní války byla uvalena cla na čínské zboží, jehož roční hodnota dovozu do USA dosahovala 370 miliard USD (8,9 bilionu Kč). Čína reagovala recipročně a obrátila se i na Světovou obchodní organizaci.

Japonský ministr financí Kacunobu Kató podle agentury Kjódó vyjádřil vážné znepokojení nad potenciálním dopadem zavedení amerických cel vůči Číně, Kanadě a Mexiku na globální ekonomiku. „Budeme se muset blíže podívat na to, jak by Japonsko mohlo být dotčeno a podniknout nezbytné kroky,“ řekl Kató v televizi.