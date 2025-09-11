V USA zastřelili Charlieho Kirka, vlivného konzervativního aktivistu a podporovatele Trumpa
Americký konzervativní politický aktivista a influencer Charlie Kirk, který byl ve středu večer SELČ postřelen při svém vystoupení v kampusu na Utah Valley University ve městě Orem, zemřel. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti. Americké úřady stále hledají střelce.
Jednatřicetiletý Kirk byl vlivným Trumpovým spojencem a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi.
„Veliký, ba legendární Charlie Kirk, je mrtev. Nikdo nerozuměl mládeži ve Spojených státech amerických lépe a nezískal si její srdce více než Charlie. Všichni ho milovali a obdivovali, zejména já, a teď už není mezi námi,“ napsal Trump na síti Truth Social.
V dalším příspěvku krátce nato Trump oznámil, že na Kirkovu počest nařídil stáhnout všechny americké vlajky po celých Spojených státech na půl žerdi, a to až do nedělního večera.
Na videích, které po incidentu začaly kolovat na sociálních sítích, je vidět, jak Kirk promlouvá k davu lidí pod širým nebem v kampusu univerzity, když se ozve hlasitá rána, která zní jako výstřel. Kirk si krátce přiloží ruku ke krku, z něhož silně krvácí, než spadne ze židle. Ohromení diváci křičí a dají se na útěk.
„Potvrzujeme, že byl postřelen, a modlíme se za Charlieho,“ řekla krátce po incidentu AP mluvčí Turning Point USA Aubrey Laitschová. Ministryně spravedlnosti Pam Bondiová na síti X uvedla, že na místě činu byli agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).
Americké úřady stále hledají střelce
Americké úřady stále pátrají po střelci, který ve středu zabil aktivistu Charlieho Kirka. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) původně uváděl, že zadržel jednoho podezřelého, později jej ale propustil. Podle úředníků státu Utah, kde se čin odehrál, je podezřelý stále na útěku, napsala dnes agentura Reuters. Guvernér Utahu incident označil za politickou vraždu, zatímco prezident Donald Trump z činu obvinil radikální levici.
Škola krátce po střelbě oznámila, že jedna osoba byla zadržena, podle agentury AP ale nešlo o střelce. Úřady tuto osobu po vyšetřování propustily a uvedly, že střelec je stále na útěku. Ředitel FBI Kash Patel však o několik okamžiků dříve na síti X napsal, že podezřelý je ve vazbě. O dvě hodiny později zveřejnil nový příspěvek, v němž uvedl, že zadržená osoba byla po výslechu propuštěna a že vyšetřování nadále pokračuje.
Jeden z komentujících pod příspěvek sdílel uživatele, který na svém profilu napsal: „Charlie Kirk zítra přijede na moji školu. Opravdu doufám, že ho někdo doslova vypaří. Řekněme, že se zítra stane něco velkého.“ Podle dalších komentujících si dotyčná osoba změnila jméno a na síti již nejde vyhledat. FBI ani Patel se k tomu zatím nevyjádřili.
Trump obviňuje radikální levici
Trump ve videu na své sociální síti podle agentury AFP obvinil radikální levici z toho, že svou rétorikou a přirovnáváním Kirka k nacistům a masovým vrahům přispěla k terorismu v USA, což musí okamžitě přestat. „Moje vláda najde všechny, kteří se podíleli na této ohavnosti a jakémkoli jiném politickém násilí, včetně organizací, které je financují a podporují,“ dodal.
Čin odsoudili i bývalí prezidenti USA Joe Biden a Barack Obama nebo izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Kirk a Turning Point USA sehráli klíčovou roli při podpoře Trumpa mladými lidmi v prezidentských volbách loni v listopadu. Kirkovy vystoupení a debaty v univerzitních kampusech po celé zemi běžně přitahovaly davy lidí. Kirk byl zvučným hlasem konzervativního hnutí: na síti X měl 5,2 milionu sledujících, byl moderátorem populárního podcastu a rozhlasového pořadu „The Charlie Kirk Show“. Nedávno se také stal spolumoderátorem pořadu „Fox & Friends“ na stanici Fox News.