Varování pro britské potravináře. Brexit bez dohody je může stát přes devět miliard liber | E15.cz

Brexit bez dohody může britské potravináře kvůli zavedení nových cel přijít na 9,3 miliardy liber (268 miliard korun). Uvádí to dnes zveřejněná studie, kterou si zadala britská banka Barclays. Pokud by Británie opustila Evropskou unii bez dohody, což se v posledních dnech jeví jako možný scénář, vztahovalo by se na potraviny a nápoje dovážené do Británie z Evropské unie clo v průměrné výši 27 procent, uvádí studie.