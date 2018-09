Automobilky se připravují na brexit | E15.cz

Výrobci automobilů působící v Británii se připravují na blížící se odchod země z Evropské unie. Pracují například na změnách ve výrobních plánech a vytvářejí si větší zásoby součástek, aby se ochránili před ztrátami souvisejícími s možným omezením volného obchodu se zbývajícími členskými zeměmi EU. Uvedla to dnes agentura Reuters.

Továrny na výrobu automobilů v Británii se dosud spoléhaly na přesně načasované dodávky součástek. Nyní se snaží zajistit, aby mohly pokračovat ve výrobě i v případě, že brexit plynulost těchto dodávek naruší. Zaváděná opatření jsou však spojená s dodatečnými náklady, což by mohlo ohrozit dlouhodobou životaschopnost továren.

Německou automobilku BMW podle zdroje agentury Reuters obeznámeného se situací stojí plány na řešení brexitu miliony liber. Firma minulý týden oznámila, že hned po vystoupení Británie z EU zhruba na měsíc uzavře svou britskou továrnu na výrobu vozů značky Mini, aby se tak vyhnula možnému výpadu v dodávkách součástek.

BMW nyní také hledá nové skladovací a parkovací prostory na obou stranách Lamanšského průlivu. Investuje i do informačních technologií, aby se připravila na novou byrokratickou zátěž spojenou s brexitem.

Británie by měla opustit Evropskou unii v březnu příštího roku. Londýn a Brusel doufají, že se jim do konce letošního roku podaří uzavřít dohodu o podmínkách brexitu, která by umožnila odvrátit zavedení nových cel a dalších obchodních bariér. Návrhy britské premiérky Theresy Mayové však čelí kritice jak ze strany Bruselu, tak ze strany zastánců důslednějšího oddělení Británie od EU.

Britský automobilový průmysl zaměstnává kolem 850 tisíc lidí. Mayová opakovaně uvedla, že hodlá v rámci dohody o brexitu zajistit tomuto odvětví dobré podmínky.