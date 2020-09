Rusko uskuteční vojenské cvičení ve východním Středomoří | E15.cz

Rusové zahájí cvičení

Ruské námořnictvo uskuteční příští týden dvě vojenská cvičení ve východním Středomoří. Nácvik bojových operací začne v úterý a potrvá až do 25. září. Zprávu přinesla turecká média. Moskva se k ní prozatím nevyjádřila. Pokud k ruským manévrům opravdu dojde, může to způsobit další eskalaci napětí v regionu, kde se Řecko a Turecko přetahuje o sporná území s ropou a zemním plynem.

Macron zachraňuje ekonomiku

Vláda francouzského prezidenta Emmanuela Macrona investuje 100 miliard eur, to jest přibližně 2,6 bilionu korun, do oživení francouzského hospodářství, které bylo rovněž citelně zasaženo koronakrizí. Plán zahrnuje náhrady mezd, daňové úlevy pro podniky a dotace na environmentální projekty. Investice budou rozděleny do dvou let, tedy do příštích prezidentských voleb v roce 2022.

Apple cennější než britský FTSE 100

Americkým akciím se ve středu opět dařilo. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite si připsaly nové rekordy. S&P 500 se zvýšil o 1,54 procenta na 3580,84 bodu a Nasdaq o 0,98 procenta na 12 056,44 bodu. V neuvěřitelném růstu pokračuje především technologický gigant Apple. Jeho akcie dosáhly na hodnotu 2,3 trilionu dolarů a mají nyní vyšší cenu než všechny firmy zahrnuté v britském indexu FTSE 100.

Norsko v deficitu

Výdaje Norského království byly poprvé po čtvrtstoletí vyšší než jeho celkové příjmy. Informoval o tom norský statistický úřad. Rozpočtový deficit ve výši 83 miliard norských korun, tedy zhruba 210 miliard českých korun, způsobil především pokles ceny ropy, která je hlavním vývozním artiklem severského státu. Norská ekonomika zaznamenala ve druhém kvartálu 2020 rekordní pokles.

#Russia pursues inhuman & contemptuous politics. Diplomatic rituals are no longer enough. After the poisoning of #Nawalny we need a strong European answer, which #Putin understands: The EU should jointly decide to stop #NordStream2.