Velká Británie uzavřela obchodní dohodu s Japonskem | E15.cz

Britové mají dohodu, zatím jen s Japonci

Velká Británie uzavřela dnes ráno důležitou obchodní dohodu s Japonskem. Pro Brity je to vůbec první mezinárodní smlouva podepsaná s velkou světovou ekonomikou od brexitového referenda v roce 2016. Podle japonského ministerstva zahraničí Tokio na jejím základě zachová s Londýnem takřka stejné hospodářské vztahy, jako kdyby Británie byla nadále členem Evropské unie. Očekává se, že hrubý domácí produkt Spojeného království by díky tomu měl v následujících patnácti letech vyrůst o 0,07 procenta oproti roku 2018, kdy činil 42 944 dolarů na hlavu a patřil mezi třicet nejvyšších na světě. Britové tento týden také obnovili své jednání o budoucích vztazích s Evropskou unií.

Holanďan prý hacknul Trumpův twitter

Holandský bezpečnostní expert Victor Gevers se minulý týden údajně naboural do twitterového účtu Donalda Trumpa. S odvoláním na tvrzení nizozemského deníku de Volkskrant o tom píše britský The Guardian. Geversovi se to mělo povést tím, že uhodl prezidentovo heslo: „maga2020!“ Expertovi to umožnilo přístup do soukromých zpráv šéfa USA. Mohl jeho jménem psát tweety a měnit Trumpův profil. Byl to přitom právě Trump, kdo v prezidentských volbách v roce 2016 kritizoval kvůli neopatrnosti v digitálním prostředí svou tehdejší protikandidátku Hillary Clintonovou. Společnost Twitter nicméně pravdivost zprávy popřela. Nevidí prý žádné důkazy, které by ji potvrzovaly.

Hořký debut pro McAfee

Americké akciové indexy zakončily své čtvrteční obchodování v plusu. Dow Jones zpevnil o 0,54 procenta. Širší S&P 500 si polepšil o 0,52 procenta a technologický Nasdaq Composite se zvedl o 0,19 procenta. Ne každému se však dařilo. Jeden z největších výrobců antivirových softwarů na světě - americká společnost McAfee zažila na burze hořkou premiéru. Její akcie klesly v první den obchodování o 6,5 procenta a skončily na 18,7 dolarech za kus. Většina evropských trhů šla včera počtvrté za sebou do mínusu. Výjimkou byl jen britský FTSE 100, jenž vyrostl o 0,16 procenta.

Rekordní pokuta pro Goldman Sachs

Americká banka Goldman Sachs zaplatí v USA rekordní pokutu ve výši 2,3 miliardy dolarů, tedy přes 53 miliard korun. Důvodem je podíl společnosti na úplatkářském skandálu v malajsijském státním investičním fondu 1MDB. Banka se ke svému pochybení přiznala a už dříve za něj zaplatila tučné pokuty v Hongkongu a Malajsii. Celkově tudíž tenhle přešlap vyjde giganta z Wall Streetu na více než pět miliard dolarů, asi 115,5 miliardy korun. Akcie Goldman Sachs přesto včera vyrostly o 1,23 procenta na 205,4 dolaru za akcii.

Czechia is going through hard times. The number of coronavirus cases is rising. Hospitals need medical equipment. The EU is here to help.

I called @AndrejBabis to tell him we are dispatching rapidly a 1st set of 30 ventilators from our RescEU reserve. More support will come. pic.twitter.com/gsZu7Ij8gJ