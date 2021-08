Velká Británie v červenci vyrobila nejméně aut za 65 let | E15.cz

Britské automobilky stále nemají čipy

Celosvětový nedostatek čipů těžce doléhá na automobilky ve Velké Británii. Tamní Sdružení motorových výrobců a obchodníků (SMMT) včera oznámilo, že během července bylo v zemi vyprodukováno pouze 53 438 vozidel. To je o 37,6 procenta méně než ve stejném období před rokem. Zároveň se jedná o nejslabší červencovou výrobu od roku 1956. Vedle problémů s dodávkami komponentů za to mohou uzavírky továren a nedostatečné množství pracovních sil. Roli hraje i skutečnost, že Spojené království přechází na výrobu elektrických vozů, které potřebují více čipů než běžné automobily. Zhruba čtvrtinu všech britských vozidel, vyrobených během července činí buď takzvané hybridy nebo elektromobily.

Soul zvedá úrokové sazby

Jižní Korea je první velkou asijskou ekonomikou, která se letos rozhodla zvýšit úrokové sazby. Centrální banka v Soulu ve čtvrtek zvedla základní sazbu z 0,5 procenta na 0,75 procenta. Stalo se tak poprvé po třech letech. Cílem je regulovat zvyšující se ceny tamních nemovitostí a dluhy jihokorejských domácností. Centrální bankéři všude ve světě v čele s americkým Fedem drží kvůli vypuknutí globální pandemie koronaviru úrokové sazby na rekordně nízkých hodnotách, aby pomohli hospodářství. V posledních měsících ale od této praxe postupně upouštějí. Základní úrokovou sazbu už v roce 2021 zvedalo třeba i Česko, Maďarsko nebo Island. Další země zřejmě budou brzy následovat.

Akcie v Evropě i USA se propadly

Akciové burzy ve Spojených státech ve čtvrtek citelně oslabily. Investoři se zjevně obávají geopolitických rizik kvůli vývoji v Afghánistánu. Nervozitu na trzích vyvolává také stále pravděpodobnější změna měnové politiky americké centrální banky. Index S&P 500 klesl o 0,58 procenta. Dow Jones ztratil 0,54 procenta a Nasdaq Composite odevzdal 0,64 procenta. Výrazně zlevnila ropa, stříbro i nejsledovanější kryptoměny. Pesimistická nálada zavládla také na druhé straně Atlantského oceánu. Panevropský index STOXX Europe 600 se snížil o 0,32 procenta. Německý DAX umazal 0,42 procenta. Britský FTSE 100 uzavřel ve ztrátě 0,35 procenta a francouzský CAC 40 ubral 0,16 procenta.

IPO vydavatele Forbesu

Vydavatel amerického byznysového magazínu Forbes jde na burzu. Společnost Forbes Global Media Holdings se za tímto účelem sloučí s prázdnou firmou Magnum Opus Acquisition. Dohromady by měly dosáhnout tržního ohodnocení kolem 630 milionů dolarů, tedy 13,7 miliardy korun. Primární úpis akcií proběhne ve Spojených státech buď na konci letošního roku, nebo na začátku toho příštího. Vydavatelství v prohlášení uvedlo, že jeho média pravidelně oslovují přes 150 milionů zákazníků. Získané prostředky z prodeje cenných papírů hodlá Forbes využít k navýšení počtu svých předplatitelů.

