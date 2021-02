„Velký bratr“ v Amazonu. Jeho kurýři budou pod dohledem umělé inteligence | E15.cz

Největší e-shop na světě čelí tvrzením o špionážních praktikách. Amazon začal instalovat kamery s umělou inteligencí do svých dodávek, aby bylo možné sledovat jeho řidiče a upozorňovat na jejich chyby. Společnost tvrdí, že se jedná o investici do bezpečnosti, mnoho řidičů však tento krok považuje za návrat do románu George Orwella, informuje o tom BBC.