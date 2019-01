„Více dělat a méně hovořit.“ Rusové zaostávají ve výstavbě kosmodromu | E15.cz

„První fáze stavby měla být dokončena v loňském roce, ve skutečnosti však byla postavena ... čtvrtina plánovaných objektů,“ řekl Medveděv na vládní schůzi věnované finančnímu stavu agentury. Letos měla být zahájena druhá fáze stavby, aby byl kosmodrom Vostočnyj v roce 2021 plně připraven na start vesmírných raket.

„Projekt musí být dokončen, už dost bylo řečí o tom, kam poletíme v roce 2030 ... Musíme více dělat a méně hovořit, aktivně pracovat na komercializaci našeho kosmického programu a zvyšovat podíl Ruska na mezinárodním trhu,“ dodal Medveděv.

Ruskému premiérovi se nelíbí i to, že agentura špatně využívá investice a také že dopustila, aby se její dceřiné struktury ocitly ve finančních problémech. Nepřímo také kritizoval vlivného šéfa kosmické agentury Rogozina, když prohlásil, že k nápravě situace bude zapotřebí „efektivnějších mechanismů řízení“.

Bývalý vicepremiér Rogozin, považovaný analytiky za kremelského jestřába, měl ve vládě na starosti kosmický výzkum a zbrojní výrobu. Do čela Roskosmosu usedl loni v květnu. V minulosti se proslavil výrokem, že „dá zub na to“, že se kosmodrom Vostočnyj podaří dostavět do roku 2015. To se nestalo a lidé na sociálních sítích poté Rogozina vyzývali, aby se stal mužem činu a dostál svému slibu. Na tyto výzvy však nereagoval.

Vesmírné centrum Vostočnyj, z něhož poprvé odstartovala raketa v dubnu 2016, je první ruský národní civilní kosmodrom, který má Moskvě zajistit nezávislý přístup do vesmíru. Dosud využívaný kosmodrom Bajkonur se totiž pro Rusy ocitl po rozpadu někdejšího Sovětského svazu v zahraničí, protože se nachází na území středoasijského Kazachstánu. Vostočnyj se nachází v Amurské oblasti a ani po téměř třech letech od prvního startu zdaleka není hotov.

Plocha kosmodromu by měla činit po dokončení 1035 kilometrů čtverečních, jeho délka bude dosahovat až 36 kilometrů, šířka 18 kilometrů. V areálu bude přes 400 budov a zařízení, kromě jiného tři odpalovací rampy (dvě pro rakety Sojuz a jedna pro Angary), letiště, závody na výrobu paliva, 97 kilometrů silnic a téměř stovka kilometrů železničních tratí.