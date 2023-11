VIDEO: Přes třicet předčasně narozených dětí bylo evakuováno z nemocnice v Gaze do Egypta | e15.cz

V nemocnici Šífa v Pásmu Gazy zůstalo 25 zdravotníků a 291 pacientů, včetně asi 30 novorozenců v kritickém stavu nebo dvou lidí na jednotce intenzivní péče bez ventilace. Podle deníku The Guardian to ve zprávě zveřejněné v noci na neděli uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO) poté, co její pracovníci zařízení navštívili. Později tiskové agentury informovaly, že OSN spolu s palestinským Červeným křížem třicítku předčasně narozených dětí z nemocnice evakuuje. Mezinárodní zdravotnická organizace Lékaři bez hranic ve vlastní tiskové zprávě upozornila, že její konvoj se dostal v Pásmu Gazy pod palbu, následkem čehož zemřel jeden člověk.