Víkend rozuzlení brexitu nepřinesl, situace kolem odchodu Británie z EU se zkomplikovala | E15.cz

Britský premiér Boris Johnson poslal do Bruselu žádost o odklad brexitu do konce ledna. Zároveň ale v doprovodném dopise zdůraznil, že další prodlení by bylo chybou. Johnsonovi se totiž v sobotu během mimořádného zasedání dolní komory britského parlamentu nepodařilo přimět poslance k hlasování o vyjednané smlouvě.