Evropský rozpočet: Visegrád chce pravidla na přechodné období | E15.cz

„Shodli jsme se, že by Evropská komise měla co nejdříve předložit návrh na přechodné období, neboť je evidentní, že se bez něj neobejdeme,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) s tím, že opak by znamenal nejistotu pro zemědělce. „Téma bude rezonovat do té doby, než najdeme nový víceletý finanční rámec,“ uvedla slovenská ministryně zemědělství a rozvoje venkova Gabriela Matečná.



Právě evropský zemědělský rozpočet má být do budoucna snížen. Zatímco v současném období dosahuje 408 miliard eur, v následujícím sedmiletém finančním rámci by to mělo být jen 365 miliard eur. To znamená pokles o jedenáct procent. Na tomto snížení se členové EU nemohou shodnout.

Návrh Evropské komise dále počítá s tím, že přímé platby zemědělcům budou od 60 tisíc eur postupně omezovány a maximální hranicí bude 100 tisíc eur na jednu farmu. Proti tomu se dlouhodobě staví Česko, na jehož území jsou z historických důvodů na evropské poměry velké farmy.



Nicméně v tom, co nastane po roce 2020, chtějí mít jasno také další státy. „Potřebujeme přechodné období, které zajistí platby zemědělcům do doby, než vejdou v platnost nové strategické plány,“ uvedla bulharská ministryně zemědělství, potravin a lesů Desislava Tanevová. Podobně mluví podle Tomana také zástupci zemědělských rezortů ze Slovinska, Chorvatska, Rumunska a Finska, kteří se účastnili nedávného jednání visegrádské čtyřky v Praze. Česko skupině předsedá od letošního července do poloviny příštího roku.