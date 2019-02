Vláda Theresy Mayové zmírňuje požadavky ohledně irské pojistky | E15.cz

Britská vláda se chystá zmírnit své požadavky na přepracování takzvané irské pojistky zahrnuté do dohody o vystoupení z Evropské unie. S odvoláním na své zdroje to uvádí vícero médií. Podle agentury Reuters by se Británie mohla spokojit s právně závaznými "ujištěními" místo otevření již podepsané dohody o rozluce s unií.