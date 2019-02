Tvrdý brexit nejvíce odnesou Němci | E15.cz

Odchod Velké Británie z Evropské unie bez dohody může Německo stát až sto tisíc pracovních pozic. Tvrdí to výzkum, který vypracovali vědci z Institutu pro výzkum ekonomiky (IWH) a Univerzity Martina Luthera.

„V žádné jiné zemi nebude mít tvrdý brexit takový dopad na zaměstnanost jako v Německu,“ uvedl jeden z autorů studie Oliver Haltemöller z IWH pro list Die Welt. Na exportu do Velké Británie tam přímo závisí zhruba 15 tisíc pracovních pozic. Brexit bez dohody by podle studie ohrozil celkem asi 600 tisíc pracovních pozic po celém světě, z toho 179 tisíc v Evropské unii a 59 tisíc v Číně.

Průzkum ukázal, že největší dopad by mělo vystoupení Británie z Evropské unie bez dohody na centra velkých automobilek. Jen ve Wolfsburgu, kde sídlí Volkswagen, je v ohrožení 500 pracovních pozic. Asi 265 míst by tvrdý brexit mohl ohrozit v bavorském Dingolfingu, kde má továrnu BMW.

Zásah by v případě, že se vyjednávači nedohodnou, utrpělo i technologické centrum Böblingen v Bádensku-Württembersku, kde sídlí například technologičtí giganti Siemens a IBM. Zde se o svou práci musí bát asi 726 zaměstnanců. Ohroženo je i více než sedm set pracovních pozic ve středně velkých společnostech z okresu Märkischer Kreis v Severním Porýní-Vestfálsku.

Z blížícího se brexitu naopak těží Nizozemsko. Tamní vláda podle serveru Politico uvedla, že se loni z Velké Británie do Nizozemska přestěhovalo asi 42 společností, mezi nimiž je například japonská investiční banka Norinchukin nebo mediální společnost TVT. Firmy v zemi vytvořily téměř dva tisíce nových pracovních míst a investovaly 291 milionů eur. Nizozemská vláda ještě komunikuje s dalšími asi 250 společnostmi, které by se mohly do Nizozemska přestěhovat.