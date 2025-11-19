Vybuchla sopka na nejhustěji osídleném ostrově Indonésie. Hrozí další erupce
Indonéské úřady vydaly po několika středečních erupcích sopky Semeru příkaz k evakuaci a zvýšily stupeň pohotovosti na nejvyšší úroveň. Informovaly o tom agentury AP a AFP, podle kterých si výbuchy nevyžádaly zatím žádné oběti. Sopka je nejvyšším vrcholem Jávy, nejhustěji osídleného ostrova Indonésie.
Při několika erupcích v odpoledních a večerních hodinách místního času vychrlila sopka oblak kouře a popela do výšky nejméně dvou kilometrů. Směs hornin a lávy po jejích svazích stekla až do vzdálenosti sedmi kilometrů, informovala indonéská geologická agentura.
„Vyzýváme veřejnost k tomu, aby se zdržela aktivit v okruhu osmi kilometrů kolem Semeru kvůli riziku zasažení horninami, které sopka chrlí,“ uvedl podle AFP šéf geologické agentury Muhammad Wafid. Riziko další sopečné činnosti tohoto vulkánu podle agentury zůstává vysoké.
Středeční výbuchy přikryly několik přilehlých vesnic vrstvou popela. Vláda evakuovala více než 300 obyvatel ze tří nejohroženějších obcí do svých úkrytů. Okolí sopky podle videí na sociálních sítích opouštějí stovky dalších lidí, píše AP.
Sopka Semeru, známá také jako Mahameru, leží asi 640 kilometrů východně od metropole Jakarty a je vysoká 3676 metrů. Její poslední velká erupce si v roce 2021 vyžádala přes 50 životů a poškodila na 5000 domů.
V Indonésii, kde žije přes 270 milionů obyvatel, je 129 aktivních sopek. Oblast je součástí takzvaného ohnivého kruhu, což je pás kolem zlomových linií v Tichém oceánu s častým výskytem zemětřesení a sopečných erupcí. Na svazích Semeru i dalších indonéských vulkánů žijí desítky tisíc lidí.