Rozvoj výroby elektroaut v USA už neohrožují korejské spory | E15.cz

Dva korejští výrobci baterií do elektromobilů urovnali vleklý spor o duševní vlastnictví, který narušoval zelené plány amerického prezidenta Joea Bidena. LG Energy Solution a SK Innovation oznámily dohodu, díky které mohou pokračovat v expanzi do Spojených států. Úmluva zřejmě zachránila výstavbu továrny SKI v Georgii, která by měla zásobovat Ford Motor a americkou odnož Volkswagenu.