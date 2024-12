Sedmapadesátiletý exministr průmyslu a obchodu má za sebou první měsíc ve funkci eurokomisaře pro mezinárodní partnerství. Dnes o své funkci mluví s nadšením, na začátku se k ní ale stavil zdrženlivě.

„Když mi to předsedkyně Ursula von der Leyenová zavolala, tak moje reakce byla spíš vlažnější,” přiznává Síkela, pro kterého se česká vláda marně snažila vyjednat ekonomičtější portfolio, jako je energetika, nebo vnitřní trh. „Pak mi ale vysvětlila, jakou změnu ode mě očekává a kam by se to portfolio mělo posunout. Uvědomil jsem si, že jde o věci, které jsou mi blízké díky mým zkušenostem z finančních služeb. A přiznám se, že čím víc se do náplně toho portfolia dostávám, tím důležitější a zajímavější mi přijde.”

Změna přístupu

Ty samé zkušenosti mu nicméně ztížily přípravu na takzvané grilování, kdy musel tři hodiny čelit otázkám europoslanců, kteří rozhodovali, jestli je pro svou funkci vhodným kandidátem. Ne každý z nich totiž uvítal nominaci bývalého bankéře a ekonoma na takovou pozici a mnozí si představovali někoho, kdo se bude víc orientovat v „klasické” humanitární a rozvojové pomoci.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela | Blesk:FOTO: Jiří Koťátko / CNC

„Musel jsem jim dokázat, že to pro mě není cizí a zároveň vysvětlit, že do určité míry je změna přístupu nutná, protože ta klasická rozvojová pomoc, jak k ní Evropa přistupovala, nefunguje tak, jak bychom potřebovali. Ten tradiční přístup je potřeba doplnit o ekonomické zaměření. Ne jen posílat peníze, ale poskytnout know-how, investovat do vzdělání a konkrétních projektů.

Například mezi lety 1960 a 2000 dostala Afrika výrazně více rozvojové pomoci než východní Asie, ale zatímco HDP na obyvatele v Asii vzrostl o 230 procent, v Africe se snížil o 3,3 procenta. Je to důkaz, že tradiční model evropské rozvojové pomoci je zastaralý a neúčinný při řešení systémových problémů. To vidíme i na tom, že Cíle udržitelného rozvoje, které jsme si před časem vytyčili se nám podle současných odhadů podaří splnit jen z necelých 20 procent.“

Český vliv v Bruselu

Kromě přípravy na funkci eurokomisaře měl Síkela od vlády ještě jeden úkol – dostat co nejvíc Čechů na vlivné pozice v rámci Evropské komise. To se mu povedlo. Kabinet mu řídí zkušená diplomatka Lucie Šestáková a do Bruselu s ním přišel i mluvčí Vojtěch Srnka. Kromě toho se Síkelovi podařilo dosadit celkem pět Čechů a Češek do týmů ostatních eurokomisařů.

„Moji velkou výhodou bylo, že o účast v mém kabinetu byl obrovský zájem, mail jsem měl zahlcený žádostmi. Nebudu skrývat, že součástí vyjednávání bylo, že jsem u zemí, které chtěly mít zástupce v mém kabinetu, trval na tom, aby na oplátku zaměstnaly Čecha nebo Češku ve svém vlastním kabinetu.”