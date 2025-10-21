Za střelbu na premiéra Fica dostal atentátník 21 let vězení
Atentátníkovi, který loni střelbou z pistole vážně zranil slovenského premiéra Roberta Fica, v úterý soud první instance uložil 21 let vězení. Obžalovaného dvaasedmdesátiletého důchodce Juraje Cintulu specializovaný trestní soud uznal vinným z trestného činu teroristického útoku, jak navrhovala prokuratura. Proti rozsudku se lze odvolat k nejvyššímu soudu. Fico na vyhlášení verdiktu nepřišel, neúčastnil se ani samotného procesu.
Slovenský trestní zákoník v případě teroristického útoku obecně předpokládá doživotí, soud ale využil zákonné možnosti zmírnění trestu. Cintula vinu během procesu nepopřel.
Právě právní kvalifikace skutku vyvolala během hlavního líčení největší spor mezi žalobkyní a obhajobou, která tvrdila, že čin jejího klienta nelze označit za terorismus.
„Obžalovaný neútočil na poškozeného jako na občana, ale vysloveně na předsedu vlády. Byl proti vládě, burcoval lidi, aby vláda byla svržena,“ řekl při zdůvodnění rozsudku předseda tříčlenného senátu Igor Králik. I to bylo důvodem, že se soud přiklonil k návrhu prokuratury.
Soud také neuvěřil tvrzení obžalovaného, že Fica nechtěl zabít, ale jen zranit; tato okolnost ale nemá přímý vliv na hodnocení, zda šlo o teroristický útok.
Atentátník pětkrát vystřelil na ministerského předsedu z bezprostřední blízkosti loni v květnu, když Fico po výjezdním zasedání vlády v Handlové přišel pozdravit lidi na náměstí. Premiérovi způsobil poranění v oblasti břicha, kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze. Fico následně podstoupil operace.