Zakázané fotky ze Severní Koreje: Polský fotograf propašoval snímky, které měly být zničeny
- Fotograf Michal Huniewicz tajně zdokumentoval realitu v KLDR, kterou se tamní režim snaží před světem úzkostlivě tajit.
- Navzdory přísnému dohledu zachytil syrové záběry chudoby a útlaku, které zcela vyvracejí oficiální státní propagandu.
- Unikátní snímky musel autor z totalitní země propašovat na ukrytých paměťových kartách pod hrozbou přísného trestu.
Severní Korea je pro většinu světa neprostupnou hádankou, jejíž obraz pečlivě buduje státní aparát. Polský fotograf Michal Huniewicz se však rozhodl, že se nespokojí s naleštěnou verzí reality, kterou tamní režim servíruje turistům. Výsledkem jeho cesty je unikátní soubor fotografií, které vznikly tajně a bez schválení cenzorů, čímž nabízejí syrový pohled na život v této izolované zemi.
Útěk před bdělým okem průvodců
Cestování po Severní Koreji podléhá extrémně přísným pravidlům. Každý návštěvník je pod neustálým dohledem státních průvodců, kteří určují, co je dovoleno spatřit a co vyfotografovat. Huniewiczovi se však podařilo využít chvilkové nepozornosti svých „stínů“. Snímky, které pořídil, zachycují lidi při běžných činnostech, které režim Kim Čong-una považuje za nevhodné pro oči cizinců.
Mezi nejzajímavější materiály patří záběry z venkovských oblastí, kde je patrná chudoba a technologická zaostalost, ostře kontrastující s monumentální architekturou hlavního města Pchjongjangu. Fotografovi se podařilo zdokumentovat scény, které působí téměř jako z jiného století – od lidí pracujících na polích s minimálním technickým vybavením až po prázdné a tiché ulice, které postrádají běžný městský ruch.
Rizikový suvenýr na paměťových kartách
Největším úskalím celého projektu nebyl samotný vznik fotografií, ale jejich transport ze země. Severokorejské úřady provádějí při výjezdu důkladné kontroly digitálních zařízení a mazání „nepohodlných“ dat je běžnou praxí. Michal Huniewicz proto musel použít několik paměťových karet, které ukryl tak, aby unikly pozornosti celníků.
Díky této odvaze dnes můžeme vidět KLDR bez retuše. Jeho fotografie odhalují například:
- Stísněnou atmosféru: Všudypřítomné vojenské hlídky a portréty vůdců dohlížející na každý krok obyvatel.
- Kontrasty: Rozdíl mezi výstavními částmi metropole a zanedbaným okolím.
- Civilní život: Lidi čekající na vlak nebo pracující v restauracích, kde se neustále promítá státní propaganda.
Pohled za oponu propagandy
Sám autor uvádí, že jeho cílem nebylo zemi zesměšnit, ale ukázat ji takovou, jaká skutečně je – mimo připravené turistické trasy a zinscenovaná představení pro veřejnost. Fotografie vyvolaly po svém zveřejnění obrovský ohlas po celém světě právě proto, že nabourávají mýtus o dokonalém socialistickém ráji, který se KLDR snaží prezentovat.
Pro vyhledávače i čtenáře tak tento soubor snímků zůstává jedním z nejautentičtějších svědectví o životě v totální izolaci, jaké kdy zpoza „bambusové opony“ uniklo.
📸 Prohlédněte si 50 fotografií zachycujících skutečný život v Severní Koreji