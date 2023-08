Zakladatel Foxconnu Terry Gou se chce stát prezidentem Tchaj-wanu | e15.cz

Gou půjde do voleb jako nezávislý kandidát. Nejdřív ovšem musí posbírat podpisy 300 tisíc voličů. Čas má do 2. listopadu. Původně se ucházel o nominaci opoziční Národní strany (Kuomintang). Za tu však nakonec bude kandidovat starosta Nové Tchaj-peje Chou Jou-i.

Kdo je Terry Gou? Terry Gou založil v roce 1974 společnost Hon Hai Precision, více známou jako Foxconn. Aktuálně jde o největšího světového smluvního výrobce elektroniky. Mezi jeho hlavní zákazníky patří společnost Apple. V roce 2016 koupil Foxconn japonského výrobce elektroniky Sharp a značku mobilních telefonů Nokia. V souvislosti s oznámením své první kandidatury na prezidenta Tchaj-wanu odstoupil Gou v červnu 2019 po 45 letech z funkce předsedy představenstva. Ve firmě setrval jako ředitel. V září 2019 stáhl svou kandidaturu do prezidentských voleb 2020. Jeho jmění se odhaduje na částku přesahující sedm miliard dolarů.

Národní strana, která preferuje kandidáty s bližším vztahem k Číně, samostatnou kandidaturu zakladatele Foxconnu kritizovala. Následně ho vyzvala, aby podpořil jejího kandidáta. Gou naopak vybídl ostatní opoziční kandidáty, aby s ním jednali o tom, jak spojit síly.

O nominaci Národní strany se ovšem Gou ucházel již před čtyřmi lety. Tehdy rovněž nominaci nezískal a ve volbách nakonec nekandidoval. Vládnoucí Demokratická pokroková strana (DPP) postaví do voleb, které jsou plánované na leden, současného viceprezidenta Williama Laie. Ten je podle agentury Reuters považován za favorita.

Pod vlivem Číny

Jako hlavní důvod kandidatury uvedl Gou sílící hrozbu války ze strany Čínské lidové republiky pramenící z neschopnosti aktuální vlády. „Pod vládou DPP je v posledních zhruba sedmi letech Tchaj-wan veden čím dál blíže k válce. V domácím prostředí je jejich vláda plná chyb,“ uvedl ve svém pondělním projevu. Následně dodal, že éra vlády podnikatelů začala.

Podporovatelům slíbil, že během čtyř let své vlády přinese zemi padesát let míru. „Tchaj-wan se nesmí stát Ukrajinou a já nedovolím, aby se jí stal,“ řekl v pondělí. Ačkoliv DPP prosazuje separaci Tchaj-wanu od Číny, nabídla několikrát během svého volebního období jednání s Čínou. Ta byla ovšem zamítnuta.

Situace mezi Tchaj-pejí a Pekingem je aktuálně vyostřená. Čína pořádá v blízkosti ostrova pravidelná vojenská cvičení. Jde jí o „znovusjednocení“. Drtivá většina Tchajwanců včetně politické reprezentace se však suverenity nehodlá vzdát.

V sobotu měla čínská armáda dokonce zinscenovat úplné obklíčení hlavního ostrova a vyslat 32 letadel a devět lodí. A to včetně ozbrojených dronů, stíhaček, průzkumných letadel a bombardérů. To přimělo jak Tchaj-wan, tak Japonsko k vyslání vlastních válečných letadel, uvedl The Guardian.

Údajný střet zájmů

Jako hlavní akcionář Foxconnu čelí Gou kritice, že je pod vlivem Pekingu kvůli vysokým investicím jeho společnosti na pevninské Číně. Na nařčení reagoval Gou tím, že je v případě čínského útoku ochoten „obětovat“ svůj osobní majetek v Číně.

„Nikdy jsem nebyl pod kontrolou Čínské lidové republiky a neposlouchám jejich pokyny,“ reagoval. Foxconn následně v prohlášení sdělil, že Gou se již nepodílí na každodenním řízení společnosti od doby, kdy před čtyřmi lety „předal štafetu“.