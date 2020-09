Polská vládní roztržka pokračuje | E15.cz

Polské vládě roste další problém. V dolech státní uhelné společnosti Polska Grupa Górnicza (PGG) stávkuje stále více horníků proti kvůli plánovaným krokům vlády souvisejícím s uzavíráním uhelných dolů. Ve středu se protesty rozšířily do desítky míst a zapojily se do nich více než dvě stovky havířů. Polsko se jako jediná členská země Evropské unie nezavázalo k dosažení takzvané klimatické neutrality do roku 2050. Tento měsíc ale ohlásilo rychlejší odchod od uhlí, než bylo původně plánováno. Země je v současnosti na elektrické energii z uhlí závislá ze 73 procent, za deset by poměr měl spadnout na 56 procent a za dvacet na 28 procent. Při scénáři vysokých cen emisních povolenek by to mohlo být dokonce 37 respektive jedenáct procent. Země očekává, že během příští dekády získá na šedesát miliard zlotých z unijního fondu, který má odklon od uhlí členským státům ulehčit. Varšava hodlá investovat 150 miliard zlotých (904 miliard korun) do výstavby svých prvních jaderných elektráren.