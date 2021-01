Žaloba na Trumpa zřejmě neprojde. Apple je nejdražší značkou světa | E15.cz

Top události

Republikáni otočili

Americký Senát včera poprvé projednával ústavní žalobu na bývalého prezidenta Donalda Trumpa a podle prvních ohlasů se zdá, že schválení impeachmentu zřejmě ani napodruhé přes horní komoru Kongresu USA neprojde, napsala BBC. Z padesáti republikánských senátorů je pouze pět ochotných o žalobě hlasovat. Zbývajících 45 v čele s Mitchem McConnellem zvažuje, že proces impeachmentu zastaví. Svůj krok zdůvodňují tím, že prezident nemůže čelit ústavní žalobě ve chvíli, kdy už není v úřadu. To je překvapivé, neboť ještě minulý týden McConnell a někteří další republikánští senátoři naznačovali, že impeachment podporují. Na to, aby byl Trump uznán vinným, demokraté potřebují hlasy nejméně sedmnácti republikánů.

MMF je optimističtější než na podzim

Mezinárodní měnový fond (MMF) zlepšil výhled růstu globální ekonomiky v roce 2021 z říjnových 5,2 procenta na 5,5 procenta. Je také optimističtější co se týká poklesu hospodářství v loňském roce. Namísto propadu o 4,4 procenta MMF nyní očekává snížení světového hrubého domácího produktu jen o 3,5 procenta. K zlepšení výhledu přispělo ekonomické oživení v několika vyspělých zemích, schválení dalších záchranných balíčků a především začátek očkování proti nemoci COVID-19, které by se mělo v následujících měsících zrychlit. Na rozdíl od podzimních prognóz MMF vylepšil odhad růstu ekonomiky Spojených států či Japonska.

Z trhů a burz

Evropské akcie rostly, americké poklesly

Obchodování na světových burzách v úterý hodně ovlivňovalo oznámení hospodářských výsledků mnoha velkých společností. Americké trhy nakonec uzavřely ve ztrátě. Indexy Dow a Nasdaq klesly shodně o 0,07 procenta, S&P 500 odepsal 0,15 procenta. Nedařilo se kryptoměnám. O více než tři a půl procenta oslabil bitcoin. Evropské akcie naopak včera převážně posilovaly. Nejvíce si polepšil německý DAX, který narostl o 1,66 procenta. O 0,94 procenta posílil francouzský CAC 40 a 0,63 procenta přidal panevropský STOXX Europe 600. Britský FTSE 100 zpevnil o 0,23 procenta.

Nejdražší značky světa

Nejhodnotnější značkou na světě je poprvé od roku 2016 opět americký technologický gigant Apple. Jeho značka má hodnotu 263,4 miliardy dolarů, zhruba 5,7 bilionu korun. Uvádí to žebříček, který každoročně zveřejňuje organizace Brand Finance. Apple vystřídal na prvním místě internetového prodejce Amazon. Třetí příčku obsadil Google. Celkově se v novém hodnocení dařilo technologiím. Tesla meziročně vzrostla o 158 procent a výrazně překonala všechny tradiční automobilky. Klesaly naopak značky ze sektoru pohostinství, například McDonald’s či Starbucks. Airbnb a hotelový řetězec Marriott vypadly z žebříčku úplně. Z neamerických firem se nejvýše umístil na páté pozici jihokorejský Samsung.

Tweet dne

Ant Group could resume its plans for an IPO once problems are resolved, China’s central bank chief says https://t.co/I9umfMjHk5 — Bloomberg (@business) January 26, 2021

„Ant Group může obnovit své plány na IPO, jakmile vyřeší své problémy, říká guvernér čínské centrální banky.“

Čínská firma miliardáře Jacka Ma se možná přece jen letos dostane na asijské burzy, informuje agentura Bloomberg.

