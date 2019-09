General Motors: Zaměstnanci vstoupí po 12 letech do stávky | E15.cz

Jednání o nové pracovní dohodě mezi odbory a automobilkou General Motors se dostala do slepé uličky a všech zhruba 49 tisíc zaměstnanců v USA před půlnocí vstoupí do stávky. Oznámil to dnes odborový svaz United Auto Workers. Stávka bude prvním větším přerušením práce v GM od roku 2007, upozornily agentury AP a Reuters.