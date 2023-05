Západ je v úpadku, shodnou se Čína a Maďarsko | e15.cz

Geopolitické otřesy posledních let otevírají nové příležitosti a rizika. O tom, jak moc záleží na úhlu pohledu, svědčí stále větší náklonnost Maďarska vůči Číně. Zatímco Spojené státy a některé jestřábí členské státy EU přemýšlejí, jak se zbavit závislosti na Číně a jak vyvažovat její rostoucí vliv, země s Viktorem Orbánem v čele otevírá stále nové letecké linky a láká miliardové investice od dravých čínských firem.

„V Číně nevidíme žádné riziko ani hrozbu, ale spíše zemi, se kterou nám může normální spolupráce přinést velký prospěch,“ uvedl před pár dny maďarský ministr zahraničních věcí Peter Szijjártó. Politik Fidezsu poukazuje na to, že se svět mění, zatímco v roce 2010 byl podíl Číny na celosvětovém HDP pouze devět procent, minulý rok to už bylo 18 procent. EU pociťuje opačný trend, před 13 lety stála za 22 procent globálního bohatství, před rokem to byl už jen 17 procent. „Pokud bude Evropa považovat Čínu za soupeře, prohraje,“ varoval ministr.

Maďarsko je jedna z mála zemí v EU, která se skutečně dočkala výrazných čínských investic. Čínské firmy tam vyrábějí například baterie pro elektromobily, elektrické autobusy, budují železniční infrastrukturu do Srbska a uvádějí do provozu další a další letecká spojení.

Postoj Maďarska se tak výrazně odlišuje od některých ostatních zemí EU, jako je například Česko nebo Litva, které se v posledních letech snaží co nejvíce odpoutat od Číny a sázejí na budování vztahů s Tchaj-wanem. Také vedoucí osobnosti EU jsou vůči Číně mnohem více opatrní.

„V posledních desetiletích se Čína stala ekonomickou velmocí a klíčovým globálním hráčem. Nyní snižuje svou závislost na světě a zároveň zvyšuje závislost světa na sobě,“ upozornila nedávno předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ta zároveň volá po jednotném evropském přístupu k Číně, který by snižoval rizika vzájemných vztahů. Ovšem i šéfka Evropské komise uznává, že Čína má momentálně nad EU převahu.

EU se zkrátka nenachází v jednoduché situaci. Spojenectví s USA ji tlačí do ostřejšího přístupu k Číně, nicméně samotné Spojené státy svou ekonomickou politikou nutí starý kontinent k zamyšlení. EU se proto snaží vyvažovat pozici mezi dvěma mocnostmi a v nejlepším případě na tom vydělat. Jak se ale ukazuje v případě autoprůmyslu, Čína se v současné době dokáže v řadě oborů evropským firmám vyrovnat a tudíž jejich zboží nepotřebuje.

„EU je ve velmi odlišné situaci než USA, které se zjevně snaží o politicky řízený rozchod s Čínou,“ uvedl pro americkou televizní stanici CNBC Jacob Kirkegaard z Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku. „Ve světě, který se vyznačuje soupeřením mezi USA a Čínou, je EU nejdůležitějším hospodářským partnerem pro obě země, což jí přináší významné politické výhody vůči Pekingu i Washingtonu,“ doplnil Kirkegaard.

To otevírá Maďarsku dveře k samostatné politice, ze které bude zřejmě v budoucnost profitovat. „Světonázory Orbána a čínského vůdce Si Ťin-pchinga mají mnoho společného. Oba jsou autoritáři (i když v různé míře), kteří se ohrazují proti americké moci, ale věří, že Západ je v úpadku,“ vysvětluje další důvody maďarsko-čínské spolupráce list The Economist, podle kterého je Maďarsko pro Čínu čím dál důležitějším partnerem.

Podle ekonomického týdeníku není Maďarsko pro Čínu příliš důležité z ekonomických důvodů, nicméně spíše z zahraničně-politického hlediska. Asijskému hegemonovi se zkrátka hodí mít spojence ve strukturách EU a NATO. To se potvrdilo, když nový šéf stranického zahraničního odboru Wang I na své první evropské cestě navštívil Německo, Francii, Itálii a Maďarsko.

Čínu a Maďarsko také spojuje postoj vůči válce na Ukrajině. „Čína a Maďarsko s radostí spolupracují s dalšími mírumilovnými zeměmi na co nejrychlejším zastavení současného nepřátelství,“ řekl během své návštěvy Wang maďarskému ministrovi zahraničních věcí. Premiér Orbán později podpořil čínský plán pro řešení války na Ukrajině, který většina západních zemí odmítla.

Z odklonu většiny států ze střední a východní Evropy od Číny tak ve výsledku profitovalo Maďarsko, které přilákalo investice v miliardách eur. Je tak zřejmé, že Maďarsko bude pro asijskou mocnost spolehlivým partnerem, skrze nějž na oplátku za štědré investice může v Evropě uplatňovat svůj vliv.