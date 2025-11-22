Zelenskyj si podle Trumpa bude muset nechat líbit návrh na dohodu s Ruskem
Máme cestu, jak dosáhnout míru na Ukrajině, řekl dnes podle médií americký prezident Donald Trump v Bílém domě ohledně amerického návrhu na dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou, která by mohla vést k zastavení bojů. Podle něj si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude muset nechat návrh líbit a v určitou chvíli bude muset něco schválit. Trump již dříve uvedl, že reakci Ukrajiny čeká do příštího čtvrtka.
Trump dnes večer SEČ novinářům v Bílém domě řekl, že nyní existuje plán, jak dosáhnout míru na Ukrajině. Podle něj se ukrajinskému prezidentovi Zelenskému bude muset plán líbit a Kyjev ho bude muset schválit, protože jinak budou Ukrajinci dále bojovat. "V jistém momentu bude muset něco přijmout," uvedl americký prezident.
"Měl jsem dosud mnoho konečných termínů, ale pokud jdou věci dobře, tak člověk obvykle lhůty prodlužuje. Myslíme si ale, že čtvrtek je vhodná doba," citovala předtím agentura Reuters Trumpovo vyjádření ohledně toho, kdy čeká na reakci z Kyjeva.
O 27. listopadu jako lhůtě, kdy USA očekávají od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského souhlas s plánem, dnes s odvoláním na nejmenované ukrajinské činitele informoval britský list Financial Times (FT). Ten rovněž napsal, že Kyjev čelí od USA intenzivnímu tlaku, aby plán rychle přijal.
Zelenskyj dnes v projevu k národu prohlásil, že země stojí před jedním z nejtěžších okamžiků svých dějin. "Ukrajina se může ocitnout před velice těžkou volbou: buď ztráta důstojnosti, anebo riziko ztráty klíčového partnera. Buď 28 bodů, anebo krajně těžká zima," řekl.
Ukrajina by se podle navrženého plánu, o kterém v noci na dnešek informovaly agentury, měla vzdát Krymu, celého Donbasu a také okupované části Chersonské a Záporožské oblasti. Také by měla zakotvit v ústavě, že nevstoupí do NATO. Spojené státy podle zdrojů Reuters Ukrajině pohrozily, že zastaví dodávky zbraní a sdílení zpravodajských informací, pokud návrh na ukončení války nepřijme.