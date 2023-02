Zemětřesení v Turecku a Sýrii má už přes 11 tisíc obětí | e15.cz

Počet obětí dvojice silných zemětřesení u hranic Turecka se Sýrií přesáhl 11 tisíc. Do Turecka zamířila zahraniční pomoc z celého světa. Miliony lidí se ocitly bez střechy nad hlavou a dodávek elektřiny, situaci zhoršuje aktuální chladné počasí. Počet zraněných přesahuje dvacet tisíc. Syrská státní agentura SANA uvedla, že kvůli zemětřesení je bez střechy nad hlavou bezmála 300 tisíc lidí, údaj by však mohl být podle jiných odhadů daleko vyšší.

První zemětřesení o síle 7,8 stupně zasáhlo deset tureckých provincií, postihlo oblast, kde žije 13,5 milionu lidí. V pondělí kolem poledne následovalo další, jen o něco slabší zemětřesení. V noci zasáhly další otřesy o síle 5,6 stupně centrální Turecko, uvedlo Evropské středomořské seizmologické středisko.

Turecká armáda začala část lidí evakuovat ze zasažené oblasti s pomocí lodí námořnictva, které odplouvají z přístavu Iskenderun v nejvýchodnějším koutu Středozemního moře. V oblasti zemětřesení zakládá polní nemocnice. Zraněné armáda evakuuje i letecky do Istanbulu a dalším měst. Prezident Recep Tayyip Erdogan také oznámil, že plánuje otevřit hotely ve známém letovisku Antalya pro dočasné ubytování lidí zasažených katastrofou.

VIDEO: Zemětřesení uvnitř hotelové kuchyně v Turecku

Video se připravuje ... • VIDEO Twitter

Ukrajina, která se už téměř rok brání ruské vojenské agresi, vyslala téměř devadesátičlenný záchranářský tým do Turecka.

Čeští hasiči začínají s pátráním

Jen v Turecku se při zemětřesení zřítilo více než 6200 budov. K záchranářům z celého světa, kteří se urychleně přesouvají do Turecka, se přidal i český hasičský tým 68 specialistů na prohledávání sutin. Čeští hasiči měli původně působit v provincii Hatay, 200 kilometrů od města Adana, kde v noci na úterý přistáli. Turecké úřady ale nakonec rozhodly o nasazení českých záchranářů ve městě Adiyaman, kam je přepravili třemi armádními letouny CASA. Část týmu už zahájila průzkum trosek, ostatní čekají na příjezd zbylé techniky a materiálu po zemi.

Celkem země Evropské unie do Turecka vyslaly 27 týmů o celkovém počtu 1150 záchranářů. Na unijní pomoci se podílí celkem 19 zemí, a to včetně nečlenských států, jako je Albánie nebo Černá Hora.

Záchranné práce komplikuje chladné počasí, teploty se drží těsně nad nulou, na mnoha místech prší nebo sněží. Podle českého velvyslance v Turecku Pavla Vacka teploty v noci v postižených provinciích klesaly až k mínus deseti stupňům. „Navíc v horských oblastech došlo k četným poškozením silnic, včetně sesuvů půdy, takže nefungují některé hlavní tahy,“ uvedl Vacek.

Významný ropný terminál stojí

Turecko po zemětřesení preventivně zastavilo tok ropy do terminálu ve městě Ceyhan na pobřeží Středozemního moře. Přístav je klíčovým exportním uzlem pro ropu z iráckého Kurdistánu a Ázerbájdžánu, v lednu tudy proudilo přes milion barelů ropy denně, což představovalo asi procento světové produkce. Ceny ropy už na omezení dodávek reagují mírným růstem.

Burza v Istanbulu zastavila obchodování s některými akciemi, její hlavní index během pondělí ztratil 4,5 procenta.

Pomoc přichází pozdě

Především lidé pohraniční provincii Hatay si stěžují na to, že k nim dosud nedorazila žádná pomoc. Muž, který udal jméno Deniz, si agentuře Reuters stěžoval, že z trosek v jeho městečku se ozývá volání o pomoc, ta ja ale v nedohlednu. „Vydávají zvuky, ale nikdo nepřichází,“ řekl.„Jsme zničení. Panebože... Volají nás. Říkají: Zachraňte nás. Ale my nemůžeme. Jak bychom to udělali? Od rána nikdo nepřišel,“ dodal Deniz.

V provincii se zřítilo přes 1500 budov. Mnozí místní uvádějí, že jejich blízké uvěznily trosky, ale záchranáři k nim dosud vůbec nedorazili. Podle tureckých úřadů v místech postižených otřesy zasahuje přes 24 tisíc záchranářů, vzhledem k rozsahu katastrofy je to ale málo. Vedle počasí práce komplikují i následné otřesy. Těch už bylo zaznamenáno přes 200 a není kvůli nim možné prohledávat nestabilní sutiny.

Pro vládu tureckého prezidenta Erdogana přichází katastrofa v citlivé době. V červnu se mají konat prezidentské i parlamentní volby, Erdogan je dokonce původně plánoval posunou o měsíc na polovinu května. Podle politologa Emreho Pekera z Eurasia Group, jehož cituje Bloomberg, je dokonce možné, že vláda bude muset volby odložit, pokud se ukáže, že je rozsah škod na východě země příliš velký.

Erdogan v deseti zasažených provinciích vyhlásil na tři měsíce nouzový stav.











12 fotografií



Značně nepřehledná je situace v Sýrii zničené více než 11 let trvající občanskou válkou. Zemětřesení zasáhlo především oblasti ovládané opozičními silami, kde vedle místních obyvatel navíc žijí statisíce uprchlíků. V regionu chybí těžká technika a kvůli uzavřeným hranicím se do oblasti nedostane pomoc ze zahraničí, prohlásil Ráid Sálih, šéf místní dobrovolnické organizace Bílé přilby. „Při záchraně životů je každá vteřina dobrá. Vyzýváme všechny humanitární organizace, aby poskytly materiální pomoc a bezodkladně na tuto katastrofu reagovaly,“ řekl.