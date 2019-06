Zemřel „Pan Airbus“ Roger Béteille. Jeho technologie firma používá dodnes | E15.cz

Ve věku 97 let zemřel Roger Béteille. Francouzský letecký inženýr stál u zrodu prvního Airbusu A300B a prosadil do výroby systém řízení fly-by-wire, který Airbus používá u svých letadel dodnes. Béteille zemřel 14. června, Airbus jeho smrt oznámil nyní.

Béteille se narodil v roce 1921 ve městě Aveyron na jihu Francie. V roce 1943 nastoupil u výrobce letadel SNCASE, z něj se později stala Sud Aviation. Nejprve působil jako testovací pilot, byl například členem zkušební posádky první letu dopravního stroje Caravelle.

Později už jako vývojář se Béteille zapojil do prací na proudovém dopravním letounu pro zhruba 300 lidí. Když se ukázalo, že oba budoucí hlavní zákazníci, Lufthansa a Air France, si přejí menší letoun, došel program značných úprav. A Béteille se stal hlavním inženýrem vývoje, že kterého se v budoucnu zrodil letoun A300b, vůbec první stroj společnosti Airbus. Některé jím navržené konstrukční prvky přitom Airbus používá dodnes v modelu A330.

Béteille od počátku prosazoval, aby se nabídka Airbusu rozrostla o co nejvíce typů. Tvrdil dokonce, že pokud firma vstoupí na trh s jediným modelem, což v roce 1972 udělala s letounem A300B, tak nemá šanci přežít. „Byl jsem přesvědčen, že Airbus se s jediným letadlem nikdy neuchytí. Že potenciální zákazníci budou pochybovat, zda budeme existovat za dalších deset dvacet let,“ prohlásil.

O 12 let později se mu jeho sen splnil. Béteille řídil zahájení prací na letounu A320, dodnes nejprodávanějším modelu evropského leteckého výrobce. Krátce nato odešel na odpočinek.

Stál i za další technologií, která ovlivnila budoucnost Airbusu ještě mnohem více. Prosadil do výroby systém elektronického řízení letadel fly-by-wire, který dodnes využívají všechny letouny Airbus. Spolu s tím zavedl princip, kdy si jsou kokpity letounů Airbus v co největší míře podobné. To usnadňuje pilotům jednodušší přechod mezi různými typy letadel.