Ženy před Tálibánem a za jeho vlády. Proč se Západ obává o jejich budoucnost | E15.cz

„Tálibán je Tálibán, nezmění se. Vše, čeho jsme za posledních dvacet let dosáhli, zmizí,“ nechala se slyšet novinářka Chadídža Amínová, která byla vyhozena z práce krátce poté po nástupu Tálibánu.

Mluvčí hnutí Zabíhulláh Mudžáhid nicméně v úterý na tiskové konferenci slíbil, že ženy budou mít svá práva a budou se moci zapojit do vzdělání, ovšem pod jednou podmínkou. Vše musí být v rámci islámského práva šaría. Právě to vzbuzuje obavy, neboť právo šaría zakazuje ženám chodit bez doprovodu a dovoluje manželovi zbít ženu za jakoukoli neposlušnost.

