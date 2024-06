Německá cestovní kancelář FTI Touristik GmbH, která je od minulého týdne v úpadku, zrušila zájezdy s odjezdem do pátku 5. července včetně. Vyplývá to z informací na jejím webu. Stejnou informaci zveřejnila také cestovní agentura Invia. Už minulý týden CK FTI oznámila, že ruší dovolené, na které měli klienti vyrazit mezi středou 5. června a pondělím 10. června. To, zda lidé na dovolenou odjedou alespoň po 6. červenci, nyní cestovní kancelář zjišťuje. V největší cestovní agentuře na českém trhu, Invii, měly s CK FTI do 5. července na dovolenou odletět stovky klientů, řekla dnes mluvčí Jiřina Ekrt Jirušková.