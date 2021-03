V pandemii roste počet prodaných modelů vláčků | E15.cz

Ta modely vlaků vyrábí už víc než 160 let a v uplynulých deseti letech měla blízko k bankrotu. Nová vlna pandemických nadšenců ji ale zachránila před krachem a po letech dokonce společnosti umožnila nabírat nové zaměstnance, kteří se postupně učí starému řemeslu.

První změny v prodejích si manažeři všimli už loni na jaře. „Tehdy to začalo jít opravdu strmě nahoru,“ říká ředitel Märklinu Florian Sieber v rozhovoru pro The New York Times. Prodeje pak stoupaly i během léta, což je pro tento byznys neobvyklé, protože v létě lidé většinou nesedí doma a nestaví koleje. Během pandemie se to ale změnilo. V listopadu 2020 zaznamenala společnost 70procentní nárůst prodejů oproti stejnému měsíci předchozího roku.

Čtyřiašedesátiletá Maria Hota, která se výrobě vláčků v Märklinu věnuje už téměř čtyřicet let, říká, že je nárůst zájmu nových zákazníků bezprecedentní. „Máme už i trochu problém všem zákazníkům vyhovět,“ vysvětlila pro The New York Times jedna ze 1170 zaměstnankyň a zaměstnanců společnosti, kteří pracují ve více než sto let staré továrně v německém Göppingenu jihovýchodně od Stuttgartu. Druhou továrnu má firma v maďarském Gyoru.

Přestože má firma obrovskou tradici, nebrání se při výrobě modelů technologickým inovacím. Märklin teď do svých modelů instaluje třeba i miniaturní reproduktory, které vydávají typické supění nebo pískání, natočené samozřejmě při průjezdu opravdových vlaků. Jednotlivé vagony jsou opatřeny i interiérovými světly na dálkové ovládání. Při stavbě takto detailních modelů je podle Marie Hoty nutné občas použít i mikroskop.

Cena nové lokomotivy od Märklinu se může vyšplhat až ke sto tisícům korun a dál samozřejmě roste, pokud se konkrétní kus stane sběratelskou raritou. Většina součástek je navíc z Německa, modely se tedy můžou pyšnit značkou Made In Germany, na kterou fanoušci vláčků slyší. Drobná elektronika v reproduktorech a světlech ale podle manažera Gerharda Tastla pochází i z Asie.