Žluté vesty rozpoutaly diplomatickou bitvu. Spor mezi Paříží a Římem je největší od roku 1940, píše tisk | E15.cz

Diplomatická roztržka mezi Římem a Paříží, která vyústila v odvolání francouzského velvyslance, nemá od roku 1940, kdy Benito Mussolini vyhlásil Francii válku obdoby, napsala dnes agentura Reuters. Mluvčí francouzské vlády Benjamin Griveaux dnes uvedl, že opatření je sice dočasné, ale má Římu jasně signalizovat, ať se nevměšuje do francouzských záležitostí. Italský vicepremiér Luigi Di Maio, jehož setkání s francouzskými žlutými vestami spor vygradovalo, na faceboku zopakoval a obhajoval své pozice. Předtím poslal smířlivější dopis deníku Le Monde.

Mluvčí francouzské vlády v rozhlasové stanici Europe 1 řekl, že odvolání velvyslance předcházely měsíce "nepodložených útoků". Setkání Di Maia se žlutými vestami, které od poloviny listopadu protestují proti politice francouzského prezidenta, pokládá Griveaux za porušení "samých základů diplomacie", protože cesta italského vicepremiéra do Francie nebyla ohlášená. S odkazem na lídry italské populistické vlády hovořil o "nacionalistické lepře", která rozkládá jednotu Evropy.

Di Maio na situaci reagoval prostřednictvím videa na facebooku a poslal také dopis do deníku Le Monde. Ve videu řekl, že Evropa bez hranic by měla umožňovat i pohyb politických sil. Znovu kritizoval politiku Francie v afrických zemích, která v nich podle něj zastavila hospodářský růst a podnítila migrační vlnu do Evropy. Paříži připsal i chaos v Libyi.

V dopise zaslaném do Le Mondu vysvětluje citelně diplomatičtějším tónem, proč se setkal se žlutými vestami. Píše, že dříve vzhlížel k francouzskému sociálnímu státu a chápe, když lidé protestují, pokud jim někdo chce jejich práva vzít. Hnutí jej prý zaujalo, protože mezi jejich požadavky nalezl témata, která přesahují levici i pravici a soustředí se na občana a jeho potřeby. Připomíná také sociální politiku, kterou jeho Hnutí pěti hvězd (M5S) prosadilo do koaliční smlouvy: dřívější odchod do penze a nepodmíněný příjem pro chudé Italy. Nespokojené Francouze vidí jako referenční bod a s Francií chce na vládní úrovní dále spolupracovat.

V italském městě San Remo se dnes sešli k rozhovorům zástupci francouzských a italských žlutých vest. Za francouzskou stranu přijel bloger Maxime Nicolle, kterého média řadí mezi radikály. Ten se má v sobotu zúčastnit demonstrace žlutých vest na italsko-francouzské hranici, napsala agentura AFP. Di Maio se v úterý setkal s jinými zástupci heterogenního hnutí žlutých vest - s Cristophem Chalençonem a s kandidáty do evropských voleb ze seznamu RIC (Shromáždění občanské iniciativy) Ingrid Levavasseurové. Nicollea nekontaktoval a ten později řekl, že by Di Maiovi ani nezvedl telefon.

Na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a italského premiéra Giuseppa Conteho se dnes obrátili zástupci italského podnikatelského svazu Confindustria a francouzského sdružení zaměstnavatelů Medef s výzvou, aby vedli dialog. Spor mezi oběma zeměmi by podle nich mohl ohrozit globální postavení Evropy.