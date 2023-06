Francie zažívá divoké protesty. Nepokoje zachvátily nejen Paříž | e15.cz

Co se děje ve Francii? V úterý ráno zastřelil v Paříži policista 17letého mladíka se severoafrickými kořeny během dopravní kontroly. Mladý řidič měl neuposlechnout výzvu k zastavení vozu

V reakci na to začaly v celé Francii nepokoje. Situace je nejbouřlivější na pařížském předměstí Nanterre, kde k události došlo

Protestující zapalují auta, rabují a útočí na policisty.

Většina účastníků nepokojů je nezletilá, podle údajů ministerstva vnitra a policie je velké části zadržených 14 až 18 let

Zraněno bylo zatím 249 policistů a četníků, výtržníci napadli i novináře

Ve čtvrtek prošel pařížšskou čtvrtí Nanterre pietní průvod. Stovky zúčastněných nesly transparenty s nápisem: Spravedlnost pro Nahela

Prezident Macron svolal druhé krizové zasedání. Ministr vnitra Darmanin vyslal ve čtvrtek večer do ulic 40 000 strážců zákona

Někteří politici vyzvali k vyhlášení nouzového stavu. Starostové nejhůře zasažených měst omezují večerní vycházení

Macron předčasně opustil summit EU a zrušil závěrečnou tiskovou konferenci v Bruselu. Vrací se do Paříže

Ve čtvrtek večer se protestovalo i v Bruselu, policie zatkla 64 účastníků