Zbyněk Frolík | Linet | Miliardáři | e15.cz

Sponzor kampaně prezidenta Petra Pavla a třetinový vlastník společnosti Linet, světového výrobce nemocničních lůžek. Letos podle svých slov stáhl peníze do cashe a čeká na byznysové příležitosti. Vstup firmy na burzu se zatím neodehrál. Frolík mezitím investuje do několika firem, třeba do Alzheonu vyvíjejícího lék na Alzheimerovu chorobu.