Na Colours of Ostrava přijíždí tisíce taxikářů | e15.cz

Ve středu odstartoval dvacátý ročník festivalu Colours of Ostrava, který patří mezi největší turistická lákadla celého kraje a přispívá k tomu, že Ostravu ročně navštíví až 170 tisíc turistů. Do města se také sjíždějí řidiči alternativních taxislužeb z celé země, kteří chtějí využít zvýšenou poptávku. Nálada mezi místními řidiči je ale rozporuplná.

První den festivalu ráno se v aplikaci Bolt zobrazovaly pouze jednotky volných aut. Podle výpovědi místního Bolt taxikáře není takový počet standardní. Situaci si odůvodňoval tím, že většina řidičů v tu dobu odpočívala a připravovala se na večerní službu. Festival končí tradičně kolem druhé hodiny ráno. Řidiče, kteří plánovali jezdit už od odpoledne, tak čekala dlouhá směna.

Nápor zákazníků je ale v Ostravě ohromný, proto se do města sjíždějí alternativní taxikáři z celé republiky. Podle výpovědi stejného řidiče se ve městě v období festivalu pohybují minimálně dva tisíce taxikářů. Oblastní manažerka pro česko-slovenský trh společnosti Bolt Soňa Stloukalová předpokládá nárůst v řádu desítek procent.

Konkrétní počet aktivních řidičů pro oblast Ostravy odmítl Bolt v odvolání na novelu legislativy z roku 2020 sdělit. Ta umožňuje řidičům taxislužby přesouvat se mezi městy bez jakéhokoliv omezení. I díky tomu Bolt pravidelně informuje o velkých akcích po celé republice, kde získají řidiči větší počet zakázek.

Naopak společnost Liftago využívá k odbavení vyššího počtu zakázek během festivalu zejména kapacity řidičů z Ostravy a blízkého okolí. „Na festival se ale mohou přesunout i řidiči například z Frýdku-Místku nebo Opavy,“ upřesnil obchodní ředitel Liftaga Lukáš Musil.

Mluvčí společnosti Uber pro region střední a východní Evropy Iwona Kruk výrazný nárůst objednávek během Colours of Ostrava potvrdila. „Lidé Uber velmi rádi využívají jak pro cesty do festivalového areálu, tak i zpět do svých domovů nebo na vlakové a autobusové nádraží,“ doplnila Kruk. Přesná data o nárůstu řidičů ale společnost odmítla sdílet.

O lehce vydělaných penězích vozením festivalových návštěvníků se glosuje i na místní radnici. „Každý, kdo má auto, bude večer jezdit,“ říká primátor Jan Dohnal. „Skoro všichni kluci, které znám, budou jezdit,“ dodává souhlasně jeho asistent.

S velkým zájmem se ale pojí i velká konkurence. Právě to se nelíbí vybrané skupině místních řidičů. „Přijedou až z Brna a berou nám kšefty,“ stěžuje si jeden z nich. Následně dodává, že i tak má práce dostatek, ale koruna navíc by nepřišla nazmar.

K razantnímu kroku přistupuje už více let za sebou jeho kolega. Přílišná konkurence ho ve městě děsí a raději se během festivalu odebere mimo město. To i za cenu ztráty potenciálního výdělku.

Cena stoupá společně s přibývajícími hodinami

Oblastní manažerka Boltu Soňa Stloukalová si řidičskou flexibilitu pochvaluje. „Pomáhá tomu, že i v průběhu akcí typu Beats for Love nebo Colours of Ostrava, kdy je poptávka po odvozu výrazně zvýšená, se daří zajistit dobrou dostupnost odvozu Boltem za příznivé ceny,“ dodává. Skutečnost je ale složitější.

Už v odpoledních hodinách stoupá cena o 40 procent. Podle místního alternativního taxikáře je ale zmíněné zdražení ještě dobré. Ve večerních hodinách ceny rostou několikanásobně výš.

Jako alternativu k dražším taxíkům nabízí Ostrava posílenou hromadnou dopravu. Každý den vypraví dopravní podnik o 16 směn více než běžně. „Během festivalu přepraví dopravní podnik o zhruba 40 procent cestujících více než v běžné prázdninové dny,“ uvedla tisková mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

Cena přitom zůstává stejná. Za jeden lístek zaplatí cestující 32 korun na 70 minut. Mimo to nabízí dopravní podnik i festivalovou sedmidenní vstupenku za 220 korun. Zakoupit ji lze ovšem pouze s platnou vstupenkou na festival.