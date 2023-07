Zlata Holušová z Colours of Ostrava: Interpreti jsou mnohonásobně dražší | e15.cz

Ostravu v červenci čekají nejdražší Colours za dvacet let své existence. Festival s rozpočtem okolo 200 milionů korun trápí inflace i neustále rostoucí ceny interpretů, letos přivítá třeba OneRepublic či Ellie Goulding „Panuje boj o velká jména a dá se říct, že teď je ten trh rozžhavený do běla. Není jednoduché naplnit i očekávání návštěvníků,“ podotýká zakladatelka a ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Všimla jsem si, že za minulý rok jste ještě nezveřejnili účetní uzávěrku, hádám ale, že ji již musíte dokončovat. Tušíte už, jak finančně dopadl loňský ročník? Zmenšili jste ztrátu?

Ano, ztrátu jsme zmenšili, ale neznamená to, že je všechno zalité růžovým krásným světlem.

Strategickým investorem festivalu se vloni stala investiční skupina Rockaway Capital. Nebyl důvodem pro vstup nového investora i fakt, že jste si vloni připsali ztrátu celkem 8,5 milionu korun?

Ne. Dlouho jsem hledala partnera, který by nám umožnil jednak nějakou stabilitu a taky možnost růst v rámci evropského trhu. Myslím si, že i to, že jsem našla partnera, který je schopen pracovat s Colours, dalo by se říct i s partnery na jiné úrovni, než jsme toho byli schopni my, byl opravdu krok zaměřený na další rozvoj festivalu.

Změní se díky novému investorovi něco?

Vstup strategického partnera dovoluje festivalu dělat dál to, co dělal prozatím každoročně. Tedy každoročně se zlepšovat v kvalitě programu a kvalitě festivalových služeb. Já osobně se snažím vždy přidat do festivalu nové prvky, které posílí jeho pozici leadra na trhu v oblasti kulturních inovací. Jsem přesvědčená, že řada našich fanoušků se na festival těší i proto, že očekávají naše nové objevy. Progresivní rozvoj musí být i v budoucnosti v DNA festivalu, protože hudba a její žánry se rychle rozvíjí a my chceme být ti, kteří zachycují nové trendy a představují nejvyšší dosažitelnou kvalitu hudební produkce.

Stále budeme po celém světě hledat umělce, kteří přivezou absolutní světovou kvalitu a jsou svou tvorbou nějak výjimeční a originální. Přiznávám, že stále rádi objevujeme a baví nás naše návštěvníky překvapovat. Řada jmen, která se v Ostravě v minulosti představila, se světově známými stala až potom, co se představila na našem festivalu.

Letos máte největší rozpočet, pohybuje se okolo 200 milionů. Je to čistě kvůli nárůstu cen nebo i proto, že se snažíte přilákat čím dál větší jména?

Je to samozřejmě kombinace všeho, na jedné straně jsou to skutečně i ty atributy ekonomické. Vše je násobně dražší, ale vlastně stejné platí i pro program. Interpreti jsou taky násobně dražší, jestliže někdo před pěti lety stál 50 tisíc, tak teď stojí třeba 250 tisíc. Takže tu panuje boj o velká jména a dá se říct, že teď je ten trh rozžhavený do běla. Není jednoduché naplnit i očekávání návštěvníků.

Již několik let nezveřejňujete přesný počet účastníků festivalu, můžete říct zda letos, co se týká prodaných vstupenek, bude návštěvnost taková, jakou jste očekávali?

Trh se v současnosti chová úplně jinak a lidé v převážné většině nakupují na poslední chvíli. Už si nekupují lístky dopředu, takže jsme v napětí stejně jako vy. Očekáváme ale návštěvnost v průměru předchozích let.

V minulosti tomu bylo jinak?

Bylo to určitě jinak, lidé důvěřovali tomu si nakupovat lístky s velkým předstihem. Vůbec je nenapadlo, že by je mohlo něco ohrozit. Dnes se přece jenom lidé na tu situaci dívají jinak, když málem začne válka v Rusku a nikdo neví, co bude v mezinárodní situaci, tak lidé prostě vyčkávají a rozhodují se na poslední chvíli.

Myslíte, že na to měl vliv i covid, kdy měli lidé koupené lístky vlastně na dva roky dopředu?

Samozřejmě. Covid měl vliv i na to, že jsme ztratili mladou generaci, která vlastně přišla o všechny plesy, maturitní večírky, první koncerty. Tahle situace, kdy mnohdy mladí nemohli nikam, způsobila i sociální deprivaci, že se vlastně bojí chodit mezi velké množství lidí. To taky musíme překonat. Znovu je naučit, že proti samotě se nejlépe bojuje mezi dalšími lidmi.

Generace mladých dospělých dospívá za zvláštních okolností, a to se nepochybně odrazí na podobě celého zábavního průmyslu, kam patří i hudební festivaly.

Zaznamenali jste třeba oproti předcovidovým ročníkům změnu ve věkovém složení lidí, kteří na festival přišli?

Ano, statistiky si děláme každý rok. Loni to dopadlo podobně jako v předchozích letech, to se nějak nezměnilo. Uvidíme, co letos.

Zachránilo vás loni ekonomicky, kolik návštěvníků přišlo?

Samozřejmě, že to pro nás bylo nesmírně důležité, protože jsme po několikaleté pauze znovu startovali motor. Když vyjedete poprvé po dlouhé době a ten motor vás nezradí a projedete si svůj okruh, tak samozřejmě, že jste šťastný.

Co je třeba vyzdvihnout je to, že naši fanoušci se zachovali jako praví přátelé. Jen minimum lidí žádalo o vrácení vstupného. Díky tomu se festivalu podařilo celou situaci ustát a v roce 2022 dvakrát odložený ročník festivalu opět uspořádat. Ekonomicky byla tehdejší situace skutečně velmi složitá. Náklady na organizaci festivalu se dramaticky změnily, naštěstí smlouvy s hlavními vystupujícími hudebníky stále platily.

Loni jste představili vlastní NFT kolekci, šlo o grafiky, díky kterým mohl daný člověk získat i doživotní VIP vstupenky na festival. Jaká byla na kolekci odezva?

Všechny námi vydané NFT byly úspěšně prodány a byl o ně velký zájem. V letošním roce se těšíme na majitele NFT, kteří se tak stali majiteli doživotních festivalových vstupů.

Proč jste se pro ni vlastně rozhodli?

Přišlo nám to prostě cool, bavilo nás to, zdálo se nám, že to má velkou budoucnost. Jak velkou budoucnost to má doopravdy, to teprve trh ukáže.

Máte v plánu něco takového do budoucna opakovat?

Nad tím samozřejmě přemítáme velice, ale pro letošní ročník jsme se rozhodli to nedělat.

V minulém roce jste říkala, že vzrostly náklady na festival o padesát až sto procent. Jak je tomu letos?

To vám neřeknu, protože ještě jsme je nespočítali. To se ukáže až po festivalu.

Některá vystoupení včetně přednášek v rámci diskuzního fóra Meltingpot SE nově tlumočila do znakové řeči. Jakou to mělo odezvu? A proběhne něco podobného letos?

Teprve když to uvidíte, pochopíte, jak obrovský úspěch to má u lidí, jakou vřelost to v nich vyvolává, jaké emoce. Jak jsou vlastně s tím šťastní. A nejen návštěvníci, ale i interpreti, kteří to občas vyloženě vyžadují. Je to, řekla bych, taková společenská úmluva nejenom o tom, kolik neslyšících lidí tam je, ale spíš o tom, že o tomhle problému víme, a že každý má šanci. Tohle je tedy z poloviny gesto, chceme ukázat na to, že na Colours má šanci každý, ať je na vozíku, nebo je neslyšící. Všechno je v tomhle světě možné. My to rádi podpoříme.

Na jakého interpreta se nejvíc těšítě?

Tak já se těším na všechny, protože jsou pečlivě vybráni. Uvědomuju si, že nejodvážnější počin bylo pozvání Burna Boye, největší současné africké hvězdy, která vyprodala v Londýně jako první člověk z afrického kontinentu 80tisícový stadion před pár týdny. Takže je to velká událost. On sám předvádí výjimečné show, takže doufám, že všechno proběhne, jak má. Stejně tak bych mohla jmenovat skoro každou kapelu, která je na našich scénách. Všechny jsou pečlivě vybrány z našich cest po celém světě a všechny mají pro nás význam.

A jaký z interpretů byl nejdražší?

Zcela určitě to jsou známí headlineři letošního roku v čele s One Republic. Velmi finančně a technicky náročné jsou i vystoupení od Burna Boy, Ellie Goulding, Macklemore a dalších.

Myslíte, že se vám podařilo zase pozvat nějakou hvězdu předtím, než se stane hvězdou?

Pro Českou republiku by to rozhodně mohl být Burna Boy. Když tady před pár lety byla Rosalía, která zavírala festival, tak nikdo taky netušil, že z ní bude do pár let absolutní globální hvězda. Teď na ní třeba jen ve Španělsku přišlo sto tisíc lidí.

Překvapilo vás letos něco při přípravách festivalu ?

Velice jsme omladili náš kolektiv, takže v našem booking týmu je spousta nových mladých nadšenců pro hudbu. Překvapilo mě, jak velkou srdeční záležitostí se to pro ně ihned stalo a vidím v nich velký potenciál. Celý ten tým je stmelený a funguje skvělě, takže mě vlastně překvapilo, jak báječný tým máme.

Kam se ještě chcete s Colours posunout? Meltingpot byl před pěti lety již dosti velké rozšíření, kam se dá růst dál?

To nemůžu prozrazovat, já mohu prozradit jenom to, co se chystá teď. A myslím si, že festival, pokud ho navštívíte, tak sám ukazuje, kam všude zasahuje a jak velký je. Právě teď probíhá mezinárodní konference Crossroads, kam přijelo šedesát odborníků z celého světa se bavit o hudbě a poznávat hudbu středoevropského prostoru a hned další den začíná velký festival v ulicích s obrovským mezinárodním programem. Takže to jsou ty věci, které my vlastně děláme ještě navíc kromě Colours, abychom mohli něco nabídnout i široké veřejnosti v podstatě bez nároku na vstupného.