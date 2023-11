Aktivity Home Credit ve Vietnamu chtějí převzít banky z Thajska a Koreje | e15.cz

Největší thajské banky Kasikornbank Pcl a SCB X Pcl a KB Kookmin Bank, divize jihokorejské KB Financial Group, se dostaly do finální fáze jednání o koupi aktivit poskytovatele spotřebitelských úvěrů Home Credit ve Vietnamu. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Hodnota transakce by mohla činit přibližně 700 milionů dolarů, tedy asi 16,2 miliardy korun. Home Credit chce najít kupce pro svá vietnamská aktiva do konce letošního roku.