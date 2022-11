Apple v problémech. Doma na něj útočí Musk, v Číně dělníci | E15.cz

Politika nulového covidu. Tato fráze bude zřejmě na chodbách v centrále Applu velmi neoblíbená. Právě striktní přístup čínského vedení vůči nákaze covid-19 může za to, že se v továrnách Foxconnu, klíčového dodavatele Applu, už několik týdnů bouří dělníci. V Číně se přitom sestavuje až 95 procent iPhonů, tedy vlajkové lodi Applu.

O šest milionů iPhonů méně

Podle zdrojů agentury Bloomberg by měly protesty dělníků znamenat propad produkce až o šest milionů kusů modelů iPhone 14 a 14 Pro, což by mohlo mít také výrazné dopady na hospodaření společnosti.

Protesty začaly kvůli tomu, že si dělníci v továrnách stěžovali na nedostatek jídla. Čínská administrativa problémy nevyřešila, což vyústilo až v to, že někteří dělníci z továren utekli. Foxconnu se podařilo je nahradit, situace je však nadále nestabilní. Kvůli politice nulového covidu ovšem moc možností, jak situaci řešit, neexistuje.

„Čínská politika nulového covidu je pro dodavatelský řetězec Applu silný úder, přičemž protesty v Čeng-čou uškodí pověsti Applu i Foxconnu,“ uvedl analytik Dan Ives ze společnosti Wedbush Securities.

Protesty nepomohou

Zhoršit to mohou také protesty studentů a dalších čínských obyvatel, které se v posledních dnech šířily po celé Číně. Demonstranti si rovněž stěžují na covidová opatření, která čínská vláda zavádí v každé oblasti, kde se objeví nákaza. Uzávěry přitom nejsou neprodyšné, a tak počet nakažených stoupá. V posledních dnech přibývá kolem 35 tisíc nově nakažených denně. Čína ovšem dlouhodobě odmítá západní vakcíny. S tím však klesá i hospodářský růst země, což může být pro Apple také špatná zpráva, jelikož je pro něj čínský trh důležitý i kvůli rostoucím prodejům – celkově Čína představuje až pětinu tržeb Applu.

Pro Apple tak neexistuje rychlé řešení. Vystavět znovu dodavatelské řetězce by trvalo dekády, navíc by zřejmě ani nebyly tak efektivní, jako je to v případě spoléhání se na Čínu. „Můžete vzít každého vysoce kvalifikovaného pracovníka ze Spojených států a pravděpodobně by se vešli do této místnosti. V Číně byste na totéž potřebovali několik fotbalových hřišť,“ popsal výhody Číny v roce 2015 šéf společnosti Tim Cook, který měl před usednutím do čela společnosti na starosti právě vytvoření efektivních dodavatelských řetězců. „Apple má opravdu hodně důvodů pro to, aby tuto loď nepotopil,“ uvedl pro CNN Gad Allon z Pensylvánské univerzity.

Nicméně od roku 2015 se fungování světa značně změnilo, pandemie ukázala křehkost dodavatelských řetězců a válka ještě posílila sílící protekcionismus a oslabila naopak ochotu států zapojovat se do globální ekonomiky. Příkladem může být například rostoucí seznam produktů, které nemohou americké firmy prodávat do Číny, nebo poslední vyjádření britského premiéra Rishiho Sunaka, podle něhož je zlatá éra vztahů s Čínou u konce.

Musk útočí

Komplikace se ale objevily i na domácí frontě, kde Apple napadá šéf Twitteru Elon Musk kvůli tomu, že společnost údajně přemýšlí o tom, že by vymazala Twitter z obchodu AppStore. „Apple nám vyhrožuje, že vymaže Twitter z AppStoru, ale neřekl nám proč,“ tweetoval Musk.

Profil Elona Muska:

Výrobce iPhonu tuto informace nepotvrdil, nicméně existují indicie, že Apple minimálně prověřuje, zda Twitter neporušuje podmínky pro užívání AppStoru. Apple tradičně od sociálních sítí, které mají aplikace v jeho softwarovém obchodě, vyžaduje silnou moderaci obsahu. To však jde proti filozofii Elona Muska, který se tituluje jako „absolutista svobody slova“.

Apple zároveň téměř zastavil inzerci na Twitteru, učinil tedy podobné kroky jako ostatní značky poté, co řízení společnosti převzal právě Musk. Z toho důvodu zřejmě Elon Musk naznačuje, že Apple nepodporuje svobodu slova. „Apple z velké části zastavil inzerování na Twitteru. Nenávidí svobodu slova ve Spojených státech?“ tweetoval Musk.

Sporné poplatky

Spory mezi Applem a Muskem zřejmě budou ovšem o něco komplikovanější. Jednomu z nejbohatších lidí na světě také vadí poplatky, které si Apple účtuje v případě nákupů v aplikacích. Za každý nákup v aplikaci, který na svých zařízeních provedou vlastníci iPhonů, jde Applu mezi 15 až 30 procenty ze zaplacené částky.

Ještě donedávna by to zřejmě pro Twitter neznamenalo problém, dosud totiž spoléhal na příjmy z inzerce. Elon Musk ale koupil Twitter s plánem na prosazení svobody slova, což v jeho podání znamená co nejméně moderace. To je ale v rozporu se zájmy inzerentů, kteří nechtějí mít reklamy hned pod nenávistnými příspěvky. Nový šéf Twitteru proto přišel s nápadem změnit hlavní zdroj příjmů, který by nyní měl pocházet od samotných uživatelů, kteří by za používání sociální sítě platili. Díky poplatku by si Apple z těchto plateb přišel na stovky milionů, naopak Muskovi by to značně zkomplikovalo plány.

V případě vysokých poplatků za platby Musk možná časem uspěje, v americkém Kongresu v současné době vzniká legislativa, která by měla tuto praktiku, kterou provozuje i Google, omezit a podporu má od demokratů i republikánů.

V případě, že se Apple rozhodne, že Twitter porušuje pravidla AppStoru, s tím však Musk udělá zřejmě jen velmi málo. „Pokud Elon s tímto půjde do Washingtonu, tak se s ním zástupci Applu potkají a ukážou mu pět set stránek vyhrůžek smrtí, rasistických urážek a pravděpodobně i sexuálního obtěžování dětí, které našli na Twitteru a žádali o jejich odstranění. Není to zrovna nejlepší boj, který si mohl vybrat,“ okomentoval výroky Muska technologický analytik Benedict Evans.

Elon Musk krátce po svém příchodu na Twitter vyhodil značnou část moderátorů, kteří mají na starost mazání škodlivého obsahu. V dlouhodobém horizontu tak Apple tento boj pravděpodobně prohraje, je ovšem otázkou, zda má Twitter pod vedením Elona Muska tolik času.