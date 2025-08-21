Vize 2030 podle Spolu: Víc peněz na obranu, změny v Green Dealu a nebýt troublemaker v EU
Koalice Spolu představila volební program, ve kterém staví na posílení obrany, zachování prozápadního směřování a úpravách Green Dealu. Koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 chce do roku 2035 zvýšit výdaje na armádu až na pět procent HDP, podpořit menší farmáře místo velkých agrokoncernů a usilovat o zrušení zákazu prodeje aut se spalovacími motory. Dokument „Teď jde o Česko“ má podle lídrů nabídnout realistickou alternativu k opozičním návrhům na odklon od EU a NATO. Součástí programu je Vize 2030.
Vize 2030 představuje ideální scénář, jak by měla země vypadat v následujících letech. Podle lídrů ODS, KDU-ČSL a TOP 09 nejde o detailní resortní program, který se obvykle rozpadne kvůli koaličním neshodám ve vládě, ale o soubor hlavních tezí rozdělených do osmi oblastí. Ty navazují na kroky, které vláda prosadila v uplynulém volebním období, a mají být základem pro další reformy, pokud koalice získá od voličů mandát.
Podle Spolu je program reakcí na mimořádně vyhrocenou bezpečnostní situaci v Evropě i na domácí politickou debatu. Koalice odmítá tvrzení opozice, že Česko stojí na prahu bankrotu a že vláda uvrhla občany do chudoby. Argumentuje statistickými daty a hodnocením ratingových agentur, podle nichž má Česko nejlepší výsledky ze zemí Visegrádské čtyřky. Připomíná také, že země patří k členským státům EU s nejnižší nezaměstnaností a mírou chudoby.
Spolu při představování programu kritizovala opozici za šíření dezinformací a označování vládních kroků za omezování svobody. Připomíná například, že Česko se v mezinárodním žebříčku svobody médií posunula mezi deset nejlépe hodnocených zemí, zatímco Maďarsko a Slovensko si v hodnocení pohoršily. „Cesta na východ by byla cesta do pekel,“ komentoval na tiskové konferenci ministr zdravotnictví a první místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek.
Koalice dál varuje před návrhy, které zaznívají od některých opozičních subjektů, včetně hnutí ANO nebo projektu Stačilo!, jež podle Spolu usilují o zestátnění veřejnoprávních médií a větší prostor pro dezinformace. Koalice rovněž kritizuje jejich postoj k výdajům na obranu, které vláda obhajuje jako nutné kvůli ruské agresi a celkově napjaté mezinárodní situaci.
Česko se musí podílet na obraně Evropy
Spolu ve svém programu zdůrazňuje oblast národní bezpečnosti a zahraniční politiky. Podle dokumentu se Evropa nachází v období, kdy musí převzít větší díl odpovědnosti za vlastní obranu v reakci na ruskou agresi a rostoucí geopolitické napětí.
Lídři ODS, KDU-ČSL a TOP 09 chtějí proto využít nově přijatého závazku členských států NATO, podle něhož mají výdaje na obranu postupně stoupat až na pět procent HDP v roce 2035. Tyto prostředky mají sloužit k dokončení modernizace české armády a k odklonu od zastaralé sovětské techniky ve prospěch vybavení v souladu se standardy aliance.
Koalice také zdůrazňuje, že Česká republika by měla zůstat spolehlivým partnerem svých západních spojenců. Argumentuje mimo jiné českou muniční iniciativou či účastí v takzvané koalici ochotných, která prosazuje spravedlivější vypořádání války na Ukrajině.
Sebevědomý hráč, nikoliv troublemaker
Spolu považuje zachování prozápadního ukotvení Česka za jeden z klíčových bodů svého programu. Podle lídrů koalice není postoj k Evropské unii a NATO samozřejmostí, jak ukazuje přístup části opozice. Česko se má podle Spolu profilovat jako sebevědomý hráč prosazující národní zájmy, nikoli jako „troublemaker“ v rámci EU.
Jedinou realistickou cestou k prosazování českých pozic je podle Spolu vytváření koalic se státy s podobnými postoji. Spolu chce usilovat o úpravy plánů, které by podle ní mohly zbytečně zatěžovat domácnosti a snižovat konkurenceschopnost firem. Do této oblasti spadá například snaha o revizi Green Dealu. Ten mohl v roce 2019 jako celek vetovat tehdejší premiér Andrej Babiš, místo toho jej ale podpořil s cílem čerpat unijní dotace. Od té doby podléhají všechny změny většinovému hlasování.
Spolu zmiňuje zejména zrušení zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory po roce 2035 či změny v systému emisních povolenek, které dopadají na ceny paliv a vytápění domácností. Prosazovat chce také přísnější pravidla proti nelegální migraci prostřednictvím posílení ochrany vnějších hranic EU.
VIDEO: Zavedeme paušální daň i pro malé firmy, mladým garantujeme hypotéku, slibuje premiér Fiala v pořadu FLOW
Místo dotací půjčky
Novinkou v programu je návrh, aby současný systém dotací z evropských fondů nahradil model zvýhodněných návratných půjček. Podle koalice by tak o nadbytečné prostředky přišly velké zemědělské koncerny a více by se podpořily malé farmy a soukromí zemědělci.
Otázka přijetí eura zůstává kompromisem. Spolu uvádí, že společná měna by měla být přijata až v okamžiku, kdy to bude pro Česko ekonomicky i politicky výhodné.
Program koalice se podle jejích představitelů snaží nabídnout realistickou alternativu k opozici, jejíž část otevřeně mluví o vystoupení z NATO a EU. Spolu varuje, že takový přístup by přiblížil Česko politice maďarského premiéra Viktora Orbána nebo slovenského předsedy vlády Roberta Fica, kteří se odklánějí od západního spojenectví a snaží se o užší vztahy s Moskvou. Podle koalice proto slogan „Teď jde o Česko“ vystihuje současnou situaci naléhavěji než kdykoli dříve.