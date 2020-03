Koronavirus vede k revizi ekonomických prognóz | E15.cz

Jít ven s konkrétními čísly se ale mnohým zatím nechce, míra nejistoty je zatím příliš velkým soustem i pro špičky globálního finančního systému.

„Očekáváme, že čtvrtletní pokles ekonomického růstu podstatně převýší vše, co bylo dosud zaznamenáno, a to přinejmenším od druhé světové války,“ nechala se v závěru minulého týdne na svém twitterovém účtu slyšet německá Deutsche Bank. O rovná tři procenta má v prvním čtvrtletí oproti tomu předchozímu propadnout světová ekonomika podle analytičky Jeroen Bloklandové z americké banky J.P. Morgan. První čtvrtletí má být však podle ní pomyslným dnem globálních ekonomických dopadů koronaviru, a to především kvůli výpadku Číny.

„Domnívám se, že čínská ekonomika během prvního kvartálu vykáže desetiprocentní pokles, během druhého pak zhruba 14procentní nárůst,“ uvádí Bloklandová ve své analýze z konce minulého týdne. Evropa si má dnem projít teprve během druhého čtvrtletí, kde analytička předpokládá propad vzhledem k předchozímu čtvrtletí o 5,5 procenta. Během prvního čtvrtletí má ovšem Evropa rovněž silně propadnout, a to v průměru zhruba o necelá čtyři procenta.

Experti stále sázejí na relativně silné oživení ve druhé polovině roku, i když s pochybnostmi. „Předpokládáme, že globální ekonomika se ve druhém pololetí začne zotavovat – ovšem za předpokladu, že epidemie podstatně zpomalí do konce dubna,“ píše na svém twitterovém účtu zámořská Goldman Sachs. Jedním dechem však upozorňuje na to, že změna chování jednotlivých segmentů ekonomiky v souvislosti s virovým šokem může mít podstatně dlouhodobější trvání.

Ještě letos v polovině února některé významné finanční instituce odhadovaly růst světové ekonomiky v roce 2020 na tři procenta a více.

Nejnižší odhadovaný růst globální ekonomiky podle aktuálního monitoringu agentury Bloomberg činí 1,2 procenta od americké banky Wells Fargo. „Šlo by o třetí nejnižší roční růst minimálně od roku 1961. Pomaleji globální ekonomika rostla jen v letech 1982 a 2009,“ zdůrazňuje ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Prozatím se ovšem analytici s predikcemi ve větším měřítku s kůží na trh nehrnou. Odhady analytiků na Bloombergu jsou zatím dost neaktualizované. Troufám říct, že nikdo jednoduše neví,“ dodává ekonom BH Securities Štěpán Křeček.