Firmy zavřené bez věcného důvodu náhradu mezd nedostanou | E15.cz

V České televizi (ČT) to řekl ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Kabinet ve čtvrtek rozhodl o tom, že zaměstnavatelům proplatí náhrady mezd lidem v karanténě a 80 procent mzdy pracovníků zavřených provozů.

"Musí být splněno to, že ta firma o něco ´přišla´," řekl Havlíček. Firmě by musel buď zásadně klesnout odbyt, nebo by musela přijít o vstupy, protože její dodavatelé jsou zavření, vyjmenoval. Podpora bude podle něj i pro firmy zavřené kvůli karanténám zaměstnanců. "Jsme připraveni nahradit mzdy za zaměstnance do určité míry právě v těch několika oblastech, které definitivně chceme projednat na vládě," uvedl ministr.

Firma uzavřená bez objektivního důvodu, že "chce mít v tuto chvíli pro všechny případy klid", podle Havlíčka náhradu mezd pro zaměstnance nedostane. "Tam pochopitelně nahrazovat nebudeme," řekl. Vláda podle něj naopak uvažuje o pobídce pro firmy, které jsou v provozu a platí zaměstnancům plné mzdy.

Ministr také odmítl výzvu předsedy nejsilnějšího odborového svazu KOVO Jaroslava Součka, aby firmy kvůli šíření koronaviru alespoň na dva týdny přerušily výrobu s výjimkou podniků, jejichž produkce řeší stavy ohrožující život. Firmy jsou podle Havlíčka připraveny, mají pro zaměstnance dezinfekci a ochranné prostředky.

Vláda bude podle Havlíčka jednat také znovu o úpravě otevíracích hodin obchodů vymezených pro lidi nad 65 let, aby se nepotkávali s ostatními zákazníky a byli chráněni před nákazou.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes (MfD) řekl, že výjimku u opatření dostanou obchody do 200 metrů čtverečních, což jsou třeba menší obchody na vesnicích, kde je jedna prodejna.

U větších prodejen by se měla doba pro seniory posunout o hodinu mezi 08:00 a 10:00, aby si mohli ráno nakoupit lidé na cestě z práce a do práce. Od pátku je pro seniory v obchodech s potravinami, lékárnách či drogeriích vymezená doba mezi 07:00 a 09:00, od čtvrtka to bylo mezi 10:00 a 12:00.