Data o soukromých tryskáčích, které agentura Bloomberg zpracovala s využitím platformy JetSpy, ukazují, jak se floridské Mar-a-Lago - Trumpův soukromý resort na Palm Beach - stalo novým střediskem moci. Zvolený prezident, který se v pondělí vrátí do Bílého domu, zde před zahájením druhého funkčního období prakticky neustále přijímá titány amerického průmyslu.

Letadla přilétají z Havaje, Kalifornie, Washingtonu, Texasu a dokonce i z nedalekého Miami, aby se jejich majitelé mohli zúčastnit schůzek s Trumpem. Některé návštěvníky čekají oficiální role v Trumpově administrativě, zatímco jiní se se zvoleným prezidentem scházejí vůbec poprvé ve snaze vetřít se do přízně muže, který je známý tím, že odměňuje své spojence a trestá nepřátele.

Šest nejbohatších miliardářů, kteří přistáli v Palm Beach, tak od listopadu učinilo 25krát, zatímco o rok dříve to bylo dohromady pouze 10 cest, vyplývá ze záznamů plarformy JetSpy.

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg | Reuters

Spoluzakladatel společnosti Meta Platforms Mark Zuckerberg, který v prezidentských volbách nepodpořil žádného kandidáta a po vzpouře v Kapitolu v roce 2021 zakázal Trumpovi přístup na své sociální sítě, se koncem listopadu vydal na cestu do Mar-a-Lago ze svého havajského sídla.

Podle záznamů Zuckerberg na Floridě strávil zhruba den. Meta potvrdila, že Zuckerberg s Trumpem povečeřel, a uvedla, že „Mark byl vděčný za pozvání k prezidentu Trumpovi na večeři a za možnost setkat se s členy jeho týmu ohledně nastupující administrativy“.

Zuckerbergova firma Meta Platforms, která vlastní sociální sítě Facebook, Instagram a Threads, minulý týden prostřednictvím Fox & Friends, Trumpova oblíbeného televizního zpravodajského pořadu, oznámila, že v USA končí s programem ověřování faktů. To je podle amerických médií ústupek Trumpovi, který takovou kontrolu dlouhodobě kritizuje.

Zuckerbergovo letadlo minulý týden opět přistálo na letišti v Palm Beach, aby se zúčastnil dalšího setkání v Mar-a-Lago po zastávce v Austinu, kde poskytl rozhovor podcasterovi Joeovi Roganovi. „Americký technologický průmysl je světlým bodem americké ekonomiky,“ řekl čtyřicetiletý Zuckerberg Roganovi. „Je to jedna z věcí, ve které jsem ohledně prezidenta Trumpa optimistický. Myslím, že prostě chce, aby Amerika vítězila.“

Sergey Brin

Sergey Brin | profimedia.cz

V polovině prosince, několik týdnů po Zuckerbergově první návštěvě, přiletěl Trumpa navštívit spoluzakladatel společnosti Alphabet Sergey Brin. Bylo potvrzeno, že 51letý Brin, který již dříve označil Trumpovo první volební vítězství za „hluboce urážlivé", povečeřel s Trumpem a šéfem Googlu Sundarem Pichaiem v Mar-a-Lago. Společnost Google ze skupiny Alphabet od té doby věnovala Trumpovu inauguračnímu výboru jeden milion dolarů (24,6 milionu korun).

Jeff Bezos

Jeff Bezos | profimedia.cz

Následující týden povečeřel s Trumpem v Mar-a-Lago 61letý zakladatel společnosti Amazon a druhý nejbohatší člověk na světě Jeff Bezos. Připojil se k němu Elon Musk, který později na X napsal, že vedli „skvělou debatu“. Amazon přislíbil jeden milion dolarů na Trumpovu inauguraci a souhlasil s tím, že zaplatí 40 milionů dolarů za dokumentární film o Melanii Trumpové, uvedl server Puck News.

Politická karikaturistka deníku The Washington Post (WP), který Bezos rovněž vlastní, nedávno dala výpověď poté, co redakce odmítla karikaturu, na níž Bezos a další miliardáři klečí před Trumpem a drží v ruce pytle s penězi. Editor David Shiple uvedl, že karikaturu zrušil, protože noviny právě zveřejnily sloupek na stejné téma a chystaly se publikovat další.

Bill Gates

Bill Gates | Reuters

Dva dny po Vánocích do Palm Beach dorazilo i letadlo Billa Gatese. Trump na své sociální síti Truth Social zveřejnil, že Gates požádal o návštěvu, a Mar-a-Lago označil za „střed vesmíru“. Pro 69letého Gatese, který údajně utratil 50 milionů dolarů za podporu demokratky Kamaly Harrisové a byl hlasitým Trumpovým oponentem, zejména v otázkách veřejného zdraví, je to výrazný obrat.

Elon Musk

Superboháč Elon Musk | ČTK / AP / Evan Vucci

Elon Musk se od listopadových voleb prakticky usadil v Mar-a-Lago. Nejbohatší člověk planety se zde připojil k Trumpovi a začal připravovat plán na své neformální ministerstvo pro efektivitu vlády, které povede s bývalým šéfem jedné biotechnologické firmy Vivekem Ramaswamym. Jejich cílem je najít v rozpočtu biliony dolarů díky zefektivnění vládních operací.

Muskova letadla od listopadových voleb v Palm Beach dohromady strávila asi tři týdny. Mezitím 53letý Musk často cestoval do Austinu, kde má sídlo a několik společností, do Los Angeles, kde dříve žil, a do texaského Brownsvillu, kde má SpaceX odpalovací rampu. V listopadu navštívil Brownsville také Trump, aby se zúčastnil jednoho ze startů Muskovy rakety.

Musk se spolu s Bezosem a Zuckerbergem plánuje zúčastnit inaugurace a bude sedět v blízkosti vládních úředníků a zvolených představitelů, uvedla stanice NBC News.

Travis Kalanick

Uber CEO Travis Kalanick | Reuters

K Muskovi a Ramaswamymu by se na jejich „ministerstvu” mohlo připojit několik dalších miliardářů, včetně investora Marca Andreessena a spoluzakladatele společnosti Uber Travise Kalanicka. Kalanickovo letadlo rovněž navštívilo Palm Beach.

Larry Ellison

Larry Elisson | Profimedia

Letadlo Larryho Ellisona, spoluzakladatele společnosti Oracle a Muskova blízkého přítele a mentora, přiletělo na Floridu ve stejný den jako Kalanickův tryskáč ze stejného letiště v Los Angeles. Osmdesátiletý Ellison vlastní letovisko poblíž Mar-a-Lago, ale podle listu The New York Times (NYT) trávil čas i s Muskem a Trumpem.

Trumpovi příznivci nelení

Mezi dalšími návštěvníky Trumpova floridského resortu byla zastoupena i kryptoměnová komunita ze Silicon Valley díky dvojčatům Cameronovi a Tylerovi Winklevossovým. Nechyběla zde ani významná Trumpova podporovatelka a těžařská magnátka Gina Rinehartová, která je nejbohatší ženou Austrálie.

Na Floridu zavítal také miliardář Howard Lutnick, který dosud vedl makléřskou a investiční společnost Cantor Fitzgerald působící na Wall Street. Nyní se uchází o post ministra obchodu. Letadlo farmaceutického miliardáře Patricka Soon-Shionga se od volebního dne v Palm Beach objevilo dvakrát. Za Trumpem vyrazil i miliardář Tilmana Fertitta, který byl jmenován velvyslancem v Itálii, a který společně se Zuckerbergem a miliardářkou Miriam Adelsonovou v den inaugurace pořádá slavnostní recepci pro Trumpa.