Boeing potvrdil ukončení výroby ikonického obřího letounu 747 | E15.cz

Americký výrobce letadel Boeing potvrdil, že do dvou let ukončí výrobu svého obřího letounu 747. Ikonický letoun „s hrbem“ býval svého času největším letadlem pro přepravu osob na světě a svůj úplně první let uskutečnil v roce 1969. Komerční lety zahájil o rok později.