Bosch Diesel pociťuje dopady pandemie. Oživení v druhé polovině roku nenahradilo ztráty | E15.cz

Výrobci autodílů Bosch Diesel v Jihlavě klesly vloni tržby za prodej výrobků a služeb o 7,3 procenta na 20,68 miliardy korun. Podnik zaměřený na výrobu vstřikovacích zařízení do naftových motorů vykázal za minulý rok ztrátu 109,2 milionu korun, zatímco za rok 2019 skončilo jeho hospodaření po zdanění ziskem 625,2 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin.

BoscFinanční situace společnosti byla v roce 2020 dobrá, neměla problémy s platební schopností, stojí ve výroční zprávě. V uplynulém roce poznamenaném koronavirovou epidemií zaměstnával Bosch Diesel průměrně zhruba 3 800 lidí. V roce 2019 měla firma v průměru 3 945 pracovníků.

Společnost podle výroční zprávy meziročně snížila investice do svého dlouhodobého majetku z předloňských 973,6 milionu korun na 412,1 milionu korun za minulý rok. Na výzkum a vývoj vloni vydala 72,8 milionu korun.

Firmu Bosch Diesel, s.r.o., vlastní společnost Robert Bosch Investment Nederland, mateřskou společností skupiny je Robert Bosch sídlící v Německu.

Skupina Bosch v ČR působí v oboru automobilové techniky, průmyslové techniky, spotřebního zboží a energetiky a techniky budov. Vedle čtyř výrobních závodů provozuje servisní středisko, logistický a prodejní sklad. Koncem minulého roku v Česku zaměstnávala přes 8 000 lidí.

"Pandemie naše podnikání ovlivnila, zejména výrobní závody automobilové techniky. V první polovině roku jsme se potýkali se značným poklesem zakázek. Oživení ve druhé polovině nepomohlo výpadek plně kompenzovat. Přesto předčil naše očekávání," uvedl v červnové tiskové zprávě Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v České republice.

Konsolidovaný obrat firmy Bosch v ČR vloni meziročně klesl o 3,7 procenta na 19,7 miliardy korun. Pokud by se sečetly obraty všech českých firem skupiny, včetně tržeb za dodávky ostatním společnostem Bosch, které se do konsolidovaného obratu skupiny nezapočítávají, šlo by o částku 46,3 miliardy korun, meziročně asi o desetinu méně.