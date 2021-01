Berlínský startup zažívá boom díky pandemii a proniká i do Česka | E15.cz

Jen málo firem může říct, že jejich rozvoji pomohla až pandemie koronaviru a že díky ní byly ve správný čas na správném místě. Berlínský startup CoachHub, který poskytuje on-line kouče manažerům, ale právě díky krizi vystřelil mezi světovou špičku. Aktuálně patří k nejrychleji rostoucím německým startupům a na konci roku 2020 nalákal velké investory, kteří do něj vložili kapitál v přepočtu za necelých 700 milionů korun.

„Byli jsme ve správný čas na správném místě, kvůli pandemii totiž firmy přesouvají své aktivity do on-line světa a to nám nahrává,“ vysvětluje pro deník E15 Yannis Niebelschütz, spolumajitel firmy CoachHub. Startup, který založil s bratrem Mattim, právě v období koronavirové krize získal mnoho nových klientů a zažil opravdový boom.

V době pandemie se totiž mnoho firem potýká s novými výzvami: home office, unavenými manažery, kteří často nezvládají řídit své týmy na dálku, strachem z budoucnosti a demotivací zaměstnanců. Stále více firem si proto uvědomuje, že je dobré investovat do psychické pohody svých pracovníků. S tím dokážou pomoci právě zkušení a speciálně vyškolení kouči, které berlínský startup nabízí prostřednictvím on-line aplikace.

Jak to celé funguje? Představte si že, máte nějaký problém v práci, například s podřízenými, nebo si neodkážete správně rozvrhnout čas, pak stačí jen stisknout tlačítko na telefonu, kde je k dispozici váš osobní kvalifikovaný kouč. Je dostupný on-line a připravený vám pomoci. Sezení s ním probíhají pravidelně většinou jednou týdně, kdykoli se s ním ale všichni mohou poradit prostřednictvím speciálního chatu, který je součástí aplikace CoachHub.

„Poskytujeme službu, která přímo reaguje na aktuální potřeby zaměstnanců. Pracovní prostředí se kvůli pandemii zásadně změnilo a zaměstnanci stejně jako manažeři potřebují podporu během této změny a profesionální vedení,“ dodává Yannis Niebelschütz s tím, že CoachHub si své kouče do databáze velmi pečlivě vybírá. Musí projít několikakolovým výběrovým řízením i absolvovat školení.

Strach z vyhazovu i výzvy home office

Aktuálně firma zaměstnává více než tisíc koučů po celém světě, kteří mluví 70 jazyky. S lidmi prý nejvíc probírají záležitosti jako rozvržení času nebo motivace týmů. Pandemie koronaviru ale přinesla i další témata: strach z nejistoty nebo propuštění a s tím související špatná nálada v týmu.

„Lidé s námi hodně řeší i problémy práce z domova, nevědí, jak si správě rozvrhnout čas nebo jak zabránit prokrastinaci. Manažeři mají taky obavy, že z domova nezvládnou své týmy dobře řídit. Hlavním tématem roku 2020 bylo ale především psychické zdraví. Lidé jsou během pandemie pod velkým stresem, mají sklony k depresím, a to vše se projevuje i v práci,“ doplňuje Yannis.

Mezi klienty CoachHubu patří velké společnosti jako banky nebo pojišťovny. Služeb CoachHub využívají i takové společnosti jako jsou Danone, Generali, Bosch, HelloFresh nebo SoundCloud. „Poptávka po našich službách byla loni tak velká, že to zároveň pro nás byla opravdová výzva, abychom ji uspokojili. Museli jsme rychle reagovat, rozšiřovat náš tým a nabírat nové kouče. Už jsme se ale díky tomu naučili, jak růst, a v roce 2021 plánujeme další rozšíření,“ upřesňuje Yannis Niebelschütz.

K dalšímu rozvoji firmy výrazně pomůže i velká finanční injekce, kterou ohlásil CoachHub v prosinci. Ke konci roku podpořili tento on-line koučink další významní investoři v podobě kapitálových společností jako Draper Esprit, HV Capital nebo Partech. Celkově do firmy přisypali 25 milionů eur. Firma tak nyní disponuje celkovým kapitálem v hodnotě padesát milionů eur a má velké plány do budoucna.

„Do konce roku 2021 chceme zdvojnásobit síť našich koučů na dva tisíce, stejně jako počet našich zaměstnanců na 300,“ odpovídá Yannis, jehož berlínský startup už nyní působí v USA a v Evropě a v plánu má i rozšíření na asijské trhy. A v roce 2021 chce mimochodem proniknout i do České republiky, kde zatím začali s prvními jednáními. „Zatím jsme získali první kontakty a je to jeden z našich cílů nabízet služby i v češtině. V České republice je mnoho mezinárodních společností, které už projevily o náš produkt zájem,“ doplňuje jeden z majitelů.

Nedochvilný kouč jako počátek geniálního byznys plánu

CoachHub založili bratři Yannis a Matti Niebelschützovi v roce 2018. Oba jsou sami fanoušci koučinku, na kterém postavili i základy byznysu, který se ukázal jako jedno z nejvíc lukrativních odvětví současnosti. Nápad vymyslel Yannis, který dříve pracoval jako manažer v LinkedIn v Dublinu. Vysoce postavení zaměstnanci jako on tam měli k dispozici osobního kouče, což ho velmi nadchlo. Mělo to však háček, protože kouč dojížděl z dálky a často schůzky nestíhal.

Tehdy Yannise napadlo, že to musí jít i jinak a pohodlněji: digitálně. Po návratu do Berlína v roce 2018 založil proto s bratrem CoachHub. Oba si zpočátku projekt financovali sami, jejich vstupní kapitál byl okolo 100 tisíc eur, asi 2 miliony a 800 tisíc korun.

Po roce a půl dostali půlmiliardovou finanční injekci od evropských fondů. Následně investorské fondy jako HV Holtzbrinck Ventures, Partech a Speedinvest společně přispěli částkou šest milionů eur, čii 168 milionů korun a firma začala rapidně růst. V Německu ani ve světě prý nemá téměř konkurenci. „I když, dnes může být konkurentem každý kouč, který má přístup k Zoomu,“ podotýká Yannis.

Německo: země nedigitální

Je trochu paradoxem, že největší světový leader v on-line koučinku pochází právě z Německa. Země totiž v digitalizaci oproti Evropě prokazatelně zaostává. To se projevuje v každodenním životě: ještě nedávno nebylo vůbec běžné platit kartou v restauracích, digitalizace chybí ve státní správě i ve školách a Německo má taky špatné pokrytí internetem, stejně jako telefonním signálem.

I v důsledku toho je běžné, že se třeba v supermarketech ani v garážích často prostě nedovoláte. A je známým faktem, že mnozí Němci v pohraničí využívají raději sim karty od českých operátorů. S koronavirovou krizí na sebe ve velkém upozornilo zmíněné německé školství a jeho digitální nedostatky: mnohé školy třeba na on-line výuku zcela rezignovaly během jarní vlny.

V Německu jsou nedostatky v digitalizaci škol už dlouhodobě zdrojem ostré kritiky vlády a během koronakrize nespokojení rodiče i demonstrovali v ulicích. Digitalizaci výuky už léta označuje za svou prioritu spolkové vláda, která schválila v roce 2018 takzvaný „Digitální pakt“. Do školství mělo výlučně na digitalizaci zamířit pět miliard eur. O peníze si však zažádal zatím jen zlomek škol.

Právě pandemie koronaviru tlak na digitalizaci zesílila. Je to jeden další střípek z mála pozitivních dopadů pandemie, který bude mít efekt pro žáky i po skončení krize.

Ani majitelé CoachHub se nebojí, že by po překonání pandemie klesl zájem o jejich služby. Tvrdí totiž, že pandemie jen napomohla změnám a uspíšila trend, který by stejně přišel: přesun pracovišť do on-line světa, více home officů, menší potřeba kanceláří.

„Po skončení krize očekávám ještě větší zájem o naše služby.‌ Kvůli těmto zásadním změnám pracovního prostředí bude více a více společností hledat profesionální vedení od koučů,“ míní Yannis Niebelschütz, který si myslí, že v budoucnu bude nějaký druh koučinku ve firmách běžný, a to nejen pro manažery, ale i pro běžné zaměstnance.

Autorka je publicistka žijící v Německu