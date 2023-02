Botas končí. Prodejna ve Skutči definitivně zavře tento týden | e15.cz

Tradiční výrobce sportovní obuvi Botas je v likvidaci. Firma na přelomu roku přerušila výrobu, nyní hledá zájemce, který by zachoval tradiční jméno a vyráběl boty v Česku. Jednání se zájemci o jádro majetku firmy by se mohla uzavřít ještě letos, předpokládá likvidátor Botasu.

Na informaci o likvidaci Botasu ve sbírce listin upozornila ČTK. „Firemní prodejna ve Skutči bude v provozu už jen do soboty 26. února. Využijte poslední možnost nákupu botasek za zvýhodněné ceny,“ hlásá web Botas. František Nestával, spolumajitel společnosti Benal, která Botas vlastní, už v lednu pro Seznam Zprávy uvedl, že firma propustila část ze sedmi desítek zaměstnanců. Ukončení výroby odůvodnil nárůstem cen energií i nedostatkem kvalifikovaného personálu.

Nestával na začátku roku hovořil o tom, že buď nalezne partnera, který bude „botasky“ vyrábět, nebo značku Botas prodá. Firma je ale již od počátku ledna v likvidaci, Nestával o detailech mluvit odmítá. „Dohodli jsme se s likvidátorem, že informace podávat nebudeme,“ uvedl.

Co nejméně porcování

Podle likvidátora Ladislava Vilimovského se o Botas nebo o část jeho majetku uchází několik subjektů. „Nabídek máme spoustu, ale někteří chtějí jen značku nebo jen stroje. Předně bychom se rádi dohodli se zájemcem, který chce zachovat značku a výrobu v Česku,“ řekl s tím, že jeden takový existuje.

Obuvnický podnik ze Skutče v posledních týdnech prošel inventurou. „Ta právě skončila, takže brzy budeme mít představu, co za firmu chtít,“ řekl Vilimovský. Jakou hodnotu tedy Botas má, ale nechtěl ani rámcově přiblížit. Prodej podstatné části majetku by měl být podle likvidátora dokončen ještě letos. Některé části majetku, jako například staré výrobní stroje, budou obtížně prodejné, což celkový proces likvidace společnosti pravděpodobně protáhne do příštího roku, dodal.

Botas v roce 2021 vydělal 7,6 milionu korun, rok předtím byl ve ztrátě. Nestával tehdy tvrdil, že firmě v roce 2021 k zisku pomohl prodej nepotřebného majetku, jinak by hospodaření skončilo v mírné ztrátě. Zároveň varoval, že výsledky za rok 2022 budou poznamenané výpadkem vývozu do Ruska a dalších zemí kvůli válce na Ukrajině a nárůstem cen materiálů.

Být jako Footshop

Výroba bot ve Skutči, původně pod značkou Botana, běžela od roku 1949. Jméno Botas, které vzniklo z spojením slov „bota“ a „Skuteč“, podnik používá od roku 1963.

Poslední léta existence firmy provázely spory majitelů s designery. V roce 2008 Botas spustil lifestylový label Botas 66, který iniciovali dva čeští designeři Jan Kloss a Jakub Korouš. Ti pro Botas navrhovali pod značkou Botas 66 speciální kolekce volnočasové obuvi. V roce 2019 se ale Nestával s oběma rozešel kvůli několika sporům. Firma tím mimo jiné přišla o některé prodejní kanály pro své retro tenisky, dílo bývalých designérů značky.

Kloss a Korouš protestovali proti tomu, aby Botas na botách dál používal designové prvky, které pro Botas 66 vytvořili. Provozovatelé dvou pražských obchodů značky Botas 66 pak oznámili, že prodej obuvi Botas ukončují na protest proti rozchodu Nestávala s designery. Botas tak přišel o významný prodejní kanál pro své tenisky.

Nestával tehdy uvedl, že předchozí ředitel Botasu s designery uzavřel smlouvu, aniž ji předložil majiteli a dozorčí radě. „Pro Botas byla smlouva pekelná, nevýhodná. Celá léta jsem se ji snažil změnit. Jenže s nimi nebyla řeč. Spory došly tak daleko, že jsem je poslal k čertu,“ řekl Nestával pro iRozhlas.

Dřívější marketingový tvůrce značky Botas 66 Robert Janča na firmu Botas vzpomíná jako na společnost, která měla našlápnuto stát se na českém trhu zásadním hráčem, přibližně jako dnešní Footshop. „Dnes žijeme v době ‚tenisková mánie‘. My jsme s tím přišli mnohem dříve, než vůbec začal nějaký Footshop existovat, ale přišli jsme s tím asi moc brzy a výrobce nedokázal naplňovat poptávku,“ uvedl pro E15 Janča.