Staré končí a nové ještě nevzniklo. Tahle filozofující věta jako by poslední roky vystihovala nejenom změny v rozložení geopolitických sil, ale i v evropském autoprůmyslu. Kdo se dnes rozmýšlí nad koupí nového nebo lehce ojetého vozu, zakusí si tuhle dějinnou divočinu na vlastní kůži.

Ta jedna hypotetická situace je ještě zapeklitější, než jak ji malují zelení fanoušci ekologických zítřků nebo uctívači vůně benzinu a starých dobrých časů. Nejde přitom o omílaný problém, že zavedené značky ještě nenabízejí levná vozidla na bateriový pohon použitelná v českých podmínkách. Nemění se totiž jen technické fungování aut. K proměně dochází i v oblasti, odkud pramení poptávka po nich, respektive i poptávka po větší regulaci sektoru automotive. Transformuje se postupně také společenská symbolika automobilu.

Pomalu jako by přestávala dávat smysl archetypální hláška, že ferrari znamená pro muže to samé, co vysoké podpatky pro ženy. Právě tímhle rčením redakce e15 lákala na letošní ročník investiční konference SHIFTS. Už jenom možný vývoj této hlášky v čase vystihuje povahu měnícího se světa, kde se vyjádřením společenského statusu stává kromě supersportovních aut postupně také americká tesla, případně elektrické mercedesy. Stačí se podívat, čím se řada českých podnikatelů a zároveň majitelů aut na bateriový pohon ráda chlubí.