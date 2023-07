Budoucnost oblékání může být v podhoubí. Česká firma Mykilio představila ekologickou kůži | e15.cz

Společnost Mykilio v současnosti působí na poli bytového designu, nově se rozhodla podhoubí využít k výrobě ekologické kůže. Ta je zatím ve vývoji, pro každodenní využití tohoto materiálu v běžné módě bude muset firma zdokonalit zejména strukturu. Látka je totiž nyní nerovnoměrná a na některých místech mohou vznikat nedokonalosti.

Právě nedokonalost ale podle Hanečky v kolekci pro Karlovy Vary působila jako inspirace. „Pro mě jako módního návrháře je materiál v této podobě zajímavější. Svou barvou i strukturou mi připomínal starodávné malby z francouzské jeskyně Lascaux nebo z jeskyně Altamira ve Španělsku,“ vysvětluje. I přesto že lze kůži barvit, zvolil její přirozený vzhled.

Z mycelia vytvořil na karlovarský filmový festival tři modely – korzet a dvě vesty. Na kolekci byly podle něj dobré ohlasy, využití materiálu ale zatím vidí spíše u designerské módy. „To navržené oblečení si sice člověk může obléknout, ale je to spíše sběratelský kousek. Látka zatím není v té podobě, ve které by byla využitelná pro běžné každodenní nošení,“ dodává.

„Mycelium pěstujeme na speciálních deskách, ze kterých potom materiál strhneme. Následně se podhoubí vyčiní v koželužně, skoro stejně jako u klasické kůže,“ popisuje proces výroby výkonný ředitel Mykilia Matěj Róth. Firma bude pro zdokonalení kůže do budoucna muset najít cesty, jak podhoubí vypěstovat v co nejrovnoměrnějších a největších blocích. V ideálním případě by měl být materiál stejně odolný jako klasická kůže. „Co nejlepší postup se stále učíme, v Česku zatím nikdo nic podobného nezkoušel,“ říká. Kdy vstoupí s novým produktem na trh zatím nedokáže odhadovat.

V budoucnu by z ekologické kůže mohly vznikat kabelky nebo pásky. Cenou by se firma ráda přiblížila ceně hovězí kůže. Spolupráci s Hanečkou zatím Róth vnímá jako vstupní bránu do oděvního průmyslu. „Chceme se vývoji kůže věnovat, bude to ale vyžadovat investice. Jde o zcela nový materiál,“ dodává.

Společnost Mykilio je součástí mezinárodní investiční skupiny Progresus. V současnosti se zaměřuje zejména na bytový design, z podhoubí vytváří například obkladové materiály na stěny. Ty mají kromě své estetické funkce také tepelné a zvukové izolační vlastnosti. Spoluprací s módním návrhářem firma navázala na svůj předchozí projekt, kdy pro designérské studio Llev a sklářskou firmu Lasvit vyvinula formu na její sklářské produkty. Udržitelná kolekce skla Symboll z těchto forem vyhrála cenu za udržitelný design roku v soutěži EDIDA 2023.