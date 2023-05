Tesla sráží akcie čínských rivalů. Investice ovlivní cenová válka | e15.cz

„V prostředí nízkých úrokových sazeb a velmi lehce dostupného kapitálu rostly sázky na enormní růst společností produkujících elektromobily. Tyto sázky jsou zcela pryč a investoři hledají útočiště v bezpečnějších akciích, které mají větší část vlastního kapitálu, nebo jsou vysoce ziskové, což mnoho čínských e-automobilek není,“ říká analytik XTB Štěpán Hájek. „Největším společným jmenovatelem však bude rostoucí konkurence a potenciální další cenová válka, kterou rozpoutala Tesla,“ dodává.

Největší světový výrobce elektromobilů BYDV v době přípravy článku odepisoval od začátku roku necelá dvě procenta, Great Wall Motor téměř osm procent, XPeng Motors necelých devět, NIO více než sedmnáct. Růst Li Auto o osm procent tak představoval spíše výjimku. Tesla naopak zvýšila svou hodnotu téměř o polovinu.

Odbyt vozů na baterie přitom roste. V případě BYD strmě – v loňském roce prodal 1,86 milionu elektromobilů, tedy více než za poslední čtyři roky dohromady. Na rozdíl od konkurence ovládá takřka celý hodnotový řetězec od těžby surovin do baterií až po výrobu a recyklaci akumulátorů. Na prémiové vozy se zaměřující NIO loni navýšilo prodeje o třetinu na více než 122 tisíc vozů. Tesla si meziročně polepšila o čtyřicet procent a dodala rekordních 1,3 milionu vozů. Do roku 2030 cílí šéf automobilky Elon Musk na metu dvaceti milionů vyrobených aut ročně.

„Poptávka po elektromobilech sice výrazně roste, ale ohodnocení akcií zmíněných čínských společností bylo v minulých kvartálech vysoké a stále vysoké je. Sledujeme přirozený pokles ohodnocení na dlouhodobě udržitelné úrovně. Automobilky soupeří cenou elektroaut, což jim sráží marže. Navzdory očekávanému růstu prodejů tak zisky společností vůbec nemusejí tak rychle stoupat,“ varuje analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Postupným zlevňováním o desítky procent si Tesla osekala marži, byť to Musk dříve vyloučil. Růst zisku tak citelně zpomaluje. Přestože Tesle v prvním čtvrtletí stouply tržby o 24 procent, o stejnou míru jí poklesl čistý zisk na 2,5 miliardy dolarů.

Budoucí výkonnost akcií čínských automobilek zase mohou negativně ovlivnit geopoplitická rizika a státní regulace. „V Číně vnímáme stále velmi silné politické riziko, malou transparentnost a výrazně odlišný pohled na demokracii a kapitalismus. Čínská politická rozhodnutí mohou značně ovlivňovat vývoj čínských akcií. Z dlouhodobého hlediska za rizikovou považujeme i formu, jakou je možné do čínských akcií investovat,“ soudí analytik společnosti Fichtner Tomáš Tyl.

U Tesly je pak třeba počítat s dalším tlakem na snižování cen, a tím i marží. Zajímavou příležitost tak mohou podle oslovených analytiků do budoucna představovat evropští výrobci. „Spíše je teď lepší podívat se na akcie evropských automobilek. Ty také ve velkém investují do elektromobility, ale ohodnocení jejich akcií pokleslo na velmi nízké úrovně a jejich ziskové marže jsou mnohem stabilnější,“ míní Tomčiak.

„Pokud se Muskovi podaří dotáhnout autonomní řízení téměř k dokonalosti, bude mít Tesla znovu to, co nikdo nemá. Aktuálně ji však dohání tradiční evropské koncerny, které nabízejí kvalitativně možná lepší auta, avšak se stejným dojezdem a mnohdy za lepší cenu. Jestli se Muskovi cenová válka vyplatí, uvidíme za pár let. Ale jako akcionář bych s aktuální cenou akcie příliš spokojený nebyl,“ dodává Hájek.